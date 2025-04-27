李兆基設靈｜多名高官到場致意　法國總領事：李兆基是法國的摯友

【李兆基喪禮/李兆基訃聞/李兆基出殯/李兆基公祭/李兆基扶靈名單/李兆基設靈/李兆基逝世/李兆基博士/李兆基訃告/李兆基葬禮】上月17日逝世的97歲恒基地產創辦人李兆基，今日（27日）在香港殯儀館設靈，政界、教育界等致送花牌，署理財政司司長黃偉綸、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、民政及青年事務局局長麥美娟到場致意。



多國駐港總領事館均慰問李兆基兒子李家傑、李家誠。其中，法國駐港澳總領事杜麗緹形容李兆基是法國的摯友，永遠記得他對「法國五月藝術節」的大力支持。英國駐港總領事戴偉紳讚揚李兆基對香港和社會的貢獻不可磨滅。



恒基地產創辦人李兆基上月17日逝世，享年97歲，今日（27日）在香港殯儀館設靈。李兆基的家人在殯儀館對面球場設置悼念區，供公眾弔唁。悼念區正中央放有李兆基的遺照。（盧翊銘攝）

李兆基設靈，兒子李家傑下午現身香港殯儀館。（盧翊銘攝）

李兆基設靈，兒子李家誠（中）與媳婦徐子淇（右）向傳媒表示「呢兩日辛苦大家，有心。」（盧翊銘攝）

李兆基設靈，兒子李家誠（中）與媳婦徐子淇（右）向傳媒表示「呢兩日辛苦大家，有心。」（盧翊銘攝）

多名高官到殯儀館致意

香港殯儀館門外掛上「李府」字樣白燈籠，館內牆壁鋪滿白花，喪禮以佛教儀式進行，今日中午起予公眾弔唁，周一（28日）舉行團體公祭。多名高官到殯儀館致意，包括署理財政司司長黃偉綸、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君、民政及青年事務局局長麥美娟、全國政協常委唐英年。民建聯前立法會議員陳鑑林、新鴻基地產董事局主席郭炳聯亦到場致意。

李兆基設靈，署理財政司司長黃偉綸到香港殯儀館致意。（賴卓盈攝）

李兆基設靈，文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右）與文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君（左）到香港殯儀館致意。（盧翊銘攝）

李兆基設靈，民政及青年事務局局長麥美娟到香港殯儀館致意。（賴卓盈攝）

李兆基設靈，全國政協常委唐英年到香港殯儀館致意。（賴卓盈攝）

李兆基設靈，民建聯前立法會議員陳鑑林到香港殯儀館致意。（賴卓盈攝）

李兆基設靈，新鴻基地產董事局主席郭炳聯到香港殯儀館致意。（賴卓盈攝）

恒基地產創辦人李兆基上月17日逝世，享年97歲，今日（27日）在香港殯儀館設靈。李兆基的家人在殯儀館對面球場設置悼念區，供公眾弔唁。悼念區正中央放有李兆基的遺照。（盧翊銘攝）

根據訃聞，李兆基治喪委員會由行政長官李家超和中聯辦主任鄭雁雄出任主任。治喪委員會早前表示，喪禮期間，當公祭進行或殯儀館靈堂過於擠迫時，會安排到場人士到對面球場設置的大型帳篷悼念區致祭。

法國駐港澳總領事杜麗緹向李家傑、李家誠發信，對李兆基逝世深感哀痛。（林子慰攝）

法國總領事：李兆基是法國的摯友

法國駐港澳總領事杜麗緹向李家傑、李家誠發信，對李兆基逝世深感哀痛，讚揚李兆基是一位傑出的企業家和慷慨的慈善家，他的事業歷程將繼續激勵香港及世界各地的新一代。

李兆基至上世紀50年代末，夥拍郭得勝、馮景禧等8人合組永業企業公司，進軍地產市場。（林子慰攝）

杜麗緹形容李兆基是法國的摯友，永遠記得他對「法國五月藝術節」的大力支持，以及多年來與美麗華集團建立的合作夥伴關係。杜麗緹重提2004年法國駐港澳總領事館有幸向李兆基授予法國藝術與文學勳章，表彰他對促進法國與香港文化交流所作出的貢獻。

英國駐港總領事戴偉紳向李家傑、李家誠發信，對李兆基逝世感哀痛。（林子慰攝）

英國總領事：李兆基貢獻不可磨滅

英國駐港總領事戴偉紳對李兆基同樣感到哀痛，形容是李兆基在英國亦是知名人物，讚揚李兆基對香港和社會的貢獻不可磨滅，對李兆基兒子李家傑、李家誠等家人致慰問。

丹麥駐香港總領事館對李兆基逝世，向其家人致以誠摯慰問。（林子慰攝）

丹麥駐香港總領事館對李兆基逝世，向其家人致以誠摯慰問。

不丹王太后向李家傑發信，讚揚李兆基是一位有遠見、心懷慈悲的開拓者。（林子慰攝）

不丹讚李兆基有遠見

不丹王太后向李家傑發信，讚揚李兆基是一位有遠見、心懷慈悲的開拓者，將銘記他的高尚行誼，對李兆基逝世深感悲痛，並致以最深切的哀悼，形容失去父親是人生中難以承受的痛苦之一，思念、祈禱與愛與李家同在，並在不丹最古老的寺廟主持點酥油燈和祈福儀式，稱虔誠為李兆基的永恆安息祈禱。