長和賣碼頭｜港澳辦再轉大公報文章：做錚錚愛國企業家福蔭子孫

長和集團出售海外港口引發的風波，再有新發展。中央港澳辦繼昨日轉發國家市場監督管理總局指交易各方不得採取任何方式規避審查後，今日（4月28日）再轉發《大公報》文章，內容指出任何商業買賣如牽涉國家利益，都應該慎重考慮，，長和此次交易絕非純粹商業活動，有關企業不能再執迷不悟。



《大公報》今日發表綜述文章，引述立法會議員、航運界人士與地區組織人士表示，支持國家市場監督管理總局針對長和碼頭交易的最新表態。報道稱：有航運界人士指出，任何商業買賣如牽涉國家利益，都應該慎重考慮，「做個錚錚愛國企業家，福蔭子孫留佳話」。有工商界人士強調，當觸碰到國家利益及戰略安全底線時，真正有商業遠見的人會全面考量，守住大義大節。唯有將自身發展融入國家發展大局，才能避免成為「無根浮萍」，避免留下罵名。

國家市監總局警告交易各方不得規避審查

國家市場監督管理總局昨日以答記者問形式發出聲明，指針對美國《華爾街日報》4月16日報道「長和出售海外港口將分拆為兩個交易繼續進行」一事，市監總局高度關注，將依法進行審查，交易各方不得採取任何方式規避審查，未獲批准前，不得實施集中，否則將承擔法律責任。

大公報多次發表文章評論長和出售碼頭風波，強調國家利益至上。

大公報社論促立即停止交易

《大公報》今日還發表社論，指國家市監總局提到「兩個不得」，與該局今年3月份首次回應相比發出了更加強烈的信息，相關企業必須切實遵守國家有關法律，切實履行自身的承諾，立即停止相關交易，否則國家有關部門將採取必要行動，後果非常嚴重。