夏寶龍訪澳 ｜與社團代表座談 促居安思危適度多元發展經濟

中央港澳辦主任夏寶龍在澳門展開第二日考察調研行程，今日（5月9日）早上在下榻的新竹苑迎賓館會見多名澳門政界人物，包括三名前行政長官何厚鏵、崔世安與賀一誠，下午則到政府總部，與現任澳門行政長官岑浩輝及14個社團代表座談交流。



夏寶龍乘坐的專車在下午近３時抵達澳門政府總部，期間向在場傳媒微笑揮手。 （澳廣視提供）

現為全國政協副主席的何厚鏵及另外兩名澳門前行政長官崔世安與賀一誠，在今早先後抵達夏寶龍下榻的新竹苑。夏寶龍在中午時分離開新竹苑，下午近3時抵達澳門政府總部，與社團代表座談。

澳門電台引述澳門行政法務司司長張永春在會後表示，夏寶龍在會上肯定社團大力支持澳門政府依法施政，並希望社團做好下階段高質量發展，團結更多愛國愛澳人士，凝聚各界力量，共同促進澳門經濟適度多元發展；同時提醒要居安思危，將澳門經濟適度多元發展這課題隨時放在心中，在過程中，橫琴發展建設對經濟適度多元發展非常重要，澳門要把橫琴建設發展當做自己的事。

圖為2025年5月8日，夏寶龍主任與行政長官及澳門特區行政、立法、司法機構主要負責人合影。（澳門新聞局圖片）

夏寶龍昨日傍晚抵達澳門，其後到禮賓府出席晚宴，與岑浩輝及澳門行政、立法、司法機構負責人會面。澳門政府表示，夏寶龍轉達國家主席習近平對澳門同胞的親切問候和真摯關懷，以及中央對新一屆特區政府開局良好的肯定，夏寶龍此行將深入了解澳門各方面的發展現況和未來規劃，以及特區政府的各項施政工作。