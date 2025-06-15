何柱國逝世︱周二香港殯儀館設靈　翌日辭靈

全國政協前常委何柱國上周三（11日）逝世，享年75歲。周二（17日）在香港殯儀館設靈，翌日舉行辭靈儀式。



何柱國。（資料圖片）

周二香港殯儀館設靈 翌日辭靈

根據何柱國子女發出的訃告，提到周二（17日）下午4時至8時在香港殯儀館設靈，讓親友吊唁，翌日（18日）上午10時舉行儀式，11時辭靈。

全國政協前常委何柱國上周三（11日）逝世，享年75歲。有消息指，何柱國感染新冠病毒，引致肺炎併發症。

6月13日，前政協曾志偉提到何柱國感染新冠病毒引起肺炎。（林迅景攝）

何柱國疑感染新冠引起肺炎併發症

前政協曾志偉日前憶起數月前曾與何柱國見面，身邊有朋友在何柱國逝世前數天見面，形容何柱國開開心心，故感到很詫異，「後尾先知道Covid（新冠病毒）引起肺炎，生命無常。」

2025年2月17日，何柱國出席商台節目《光明頂》透露確診肺癌。（商台片段截圖）

何柱國今年2月自揭曾患肺癌

經營煙草生意出身的何柱國，今年2月在電台節目自揭曾患肺癌，並已戒煙，翌月更與他口中昔日「最唔鐘意的」醫務衞生局局長盧寵茂合作，聯手為一個宣傳戒煙的節目對談。

盧寵茂（左）與何柱國聯手推廣戒煙（無綫新聞截圖）

何柱國被盧寵茂問到若能重新選擇，會否早點戒煙或不吸煙時，坦言若知道化療會如此辛苦，寧願：「被刀斬一下，都好過我捱一星期的化療」甚至願意捱斬多幾下。

盧寵茂悼何柱國：敢言勇敢親身呼籲遠離煙害

盧寵茂悼念何柱國時提到，何柱國一生愛國愛港，敢怒敢言，即使因煙草所害引致身患危疾，仍毫不介意並勇敢地以親身經驗，向市民講述煙害，盡心盡力支持政府推動控煙，呼籲市民遠離煙害，特别保䕶年青人不受糖衣毒藥引誘吸第一口煙，其真摯感言感染了不少市民，「我永遠懷念何柱國先生，並祈願其脱離煙害帶來的痛苦，在天之靈得享安息。」