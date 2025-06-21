夏寶龍國安法論壇致辭建制紛回應　自由黨：深表認同一國兩制沒變

港澳辦主任夏寶龍今日（21日）出席國安法五周年論壇，致辭近半小時，由回憶反修例事件時「說普通話都被打」，一國兩制幾乎毀於一旦，到展望《香港國安法》實施後，香港營商環境越來越好，引述駁斥「香港變成內地」的言論，強調「香港還是原來的香港，一國兩制沒有變」，正常國際交往不違反國安法，呼籲集中拼經濟、謀發展。



本港政商界隨後紛紛發稿回應夏寶龍致辭，其中自由黨稱非常認同香港營商環境越來越好，將來會積極推動工商界抓住機遇；中華總商會認為，國安法維護香港營商環境，幫助香港擺脫政治爭拗，迎來全力拼經濟、謀發展的最好時期。東亞銀行聯席行政總裁李民斌則表示，國安法為商界提供了確定性，穩住投資者預期，保障香港自由開放的營商環境。



蔡冠深表示，夏寶龍希望香港企業家全力以赴，根據中央戰略部署做好經濟。（黃浩謙攝）

中華總商會：國安法幫助香港擺脫政治爭拗

香港中華總商會亦表示十分認同夏寶龍言論，《香港國安法》充份維護了香港的營商環境，保障海內外投資者合法權益，為香港未來發展注入強心針。本身是會長的全國政協常委蔡冠深指，國安是香港繁榮穩定的基石，也是民族復興的根基。《香港國安法》實施五年來成效顯著，築牢了維護國安的法律屏障，幫助香港擺脫政治爭拗，迎來全力拼經濟、謀發展的最好時期。

他續指，面對百年未見之大變局，香港必須進一步提高維護國安的水平，同時也要增強發展動能，深化國際交往合作，香港工商界亦會繼續發揮內聯外通優勢，積極推動與海內外經貿伙伴加強交流聯繫，配合國家實現高質量發展，攜手講好香港故事、中國故事。

自由黨認為夏寶龍的講話為香港未來發展，打下了重要的強心針。（馮子健攝）

夏寶龍明言一國兩制沒有變 自由黨：實在深表認同

自由黨對夏寶龍的致辭深表認同，認為為香港未來發展，打下了重要的強心針。對於夏寶龍所指，《香港國安法》實施後，香港營商環境越來越好、還是原來的香港，一國兩制沒有變的說法，該黨強調「實在深表認同」，並深信香港在未來的日子，在偉大祖國做堅強後盾，港人的努力打拚下，香港由治及興未來可期、前景廣闊。

該黨稱，未來將一如既往繼續貫徹落實習主席講話的重要精神，並支持特區政府依法施政，堅決維護國家主權、安全和發展利益，做好團結社會各界的工作，並積極推動工商界抓住機遇，主動識變應變求變，更會充分利用好中央給予香港的一系列惠港政策，善用「一國兩制」下的獨特制度優勢，以及國家給予的無限和堅實支持，勇於變革創新，確保「一國兩制」實踐能行穩致遠。

李民斌指，對商界而言，國安法提供了確定性，穩住了投資者預期，保障了香港自由開放的營商環境。（黃浩謙攝）

東亞銀行李民斌：加以善用法治「金字招牌」

港區全國政協委員、社會和法制委員會副主任、東亞銀行聯席行政總裁李民斌表示，夏寶龍的致辭傳遞了中央精神，為香港下一階段的發展提供指引。他續指，對商界而言，國安法提供了確定性，穩住了投資者預期，保障了香港自由開放的營商環境。

對於夏寶龍強調，法治一直是香港的「金字招牌」，應當加以善用。李民斌說，在由治及興的新階段，香港商界要把握得來不易的安定營商環境，努力拼經濟、謀發展，充分利用香港背靠祖國面向世界的獨特優勢，深化國際交往合作，凝聚國際高端人才，塑造發展新動能，推動香港經濟轉型升級，不斷提升香港國際競爭力。

陳沛良指，香港市民要積極履行維護國安的責任和義務，自覺抵制並舉報煽動內容。（黃浩謙攝）

陳沛良：市民要自覺舉報煽動內容

選委界立法會議員陳沛良認為，國安法和23條立法進一步豐富「一國兩制」的核心與內涵，為香港的安全與發展保駕護航。他又指，社會穩定、法治完善，使來自世界各地的資金和人才更有信心在港投資、營商、生活，從而提升香港的商業競爭力和經濟高質量發展。

陳沛良稱，香港亦面臨非傳統的國安風險挑戰，如網絡攻擊、數據洩露等，國安風險可能千變萬化、突如其來。他說香港要保持警惕，築牢國家安全底線，不斷提升抵禦風險的硬實力和軟實力，香港市民要牢記，並積極履行維護國安的責任和義務，自覺抵制並舉報煽動內容，將自身所學所長貢獻國家、服務香港，社會各界齊心協力支持和發展香港。

林順潮稱，未來可由醫學、法律、金融科技等界別，共同於香港推動成立不同的國際專業學會總部。（黃浩謙攝）

林順潮：推動香港成立國際專業學會總部

港區全國人大代表、立法會議員林順潮表示，夏寶龍的致辭為香港未來在國家發展戰略中發揮更大作用，提供了堅定保障與政策依據。

他續指，今日在港舉辦了第一屆國際癌病防治學術大會（ISOPT），與世界各地的醫療學者、腫瘤科專家及臨床科研人員，就癌症防治、及深化國際醫療合作深入交流。「這正好與夏主任所提出『深化國際交往合作』、『讓香港國際品牌更加璀璨』的願景不謀而合，也印證了在國安法保障下，香港可以更加有信心、有條件、有空間地積極擴大國際聯繫。」

對於夏寶龍所提香港須「發揮內聯外通的獨特優勢」，他認為是專業服務業發展的關鍵契機。香港擁有普通法制度、成熟的金融市場、以及多語言、多元文化的專業人才儲備，未來可由醫學、法律、金融科技等界別，共同於香港推動成立不同的國際專業學會總部，提升國家及香港在不同專業領域的全球話語權，為國家發展大局作更大貢獻。