直播｜以伊衝突礙港商投資中東？李家超：世界點變　經貿都要進行

行政長官李家超今天（23日）出席行政會議前見記者，公佈上任後設立的行政長官表揚榜今年有兩個團隊獲得，分別是2025年3月去緬甸地震特區救援隊，以及啟德體育園開幕跨部門籌備專組。



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行政長官李家超出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

特首表揚榜由緬甸地震救援隊、體育園開幕專組奪得

李家超指，特首表揚榜得主特區救援隊今年三月當仁不讓，帶搜救犬及裝備前往緬甸搜救，形容當時環境惡劣、充滿風險，包括餘震及不穩定的建築物，連日超過40度高溫。救援隊在57地點執行61次搜救行動，與國家救援隊聯合行動救出被困125小時的傷者。他表示救援隊展示無私勇敢，值得表揚。

另一個特首表揚榜得主是啟德體育園開幕跨部門籌備專組，由文體旅局、保安局、公務員事務局、運流局、警務處等組成。李家超指，專業的大規模測試令疏散有序、體驗良好，確立體育園一流場地、一流體會成功典範。

行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

李家超：得獎團隊反映建立「以結果為目標」政策是對

他表示，體育園有關鍵性作用，確保暢順非常重要，體育園有挑戰，籌備專組短短5個月完成20次場地測試，創新思維、細節規劃統籌跨部門演練，動員超過14萬人次的公務員。他指體育園順利舉行世界級盛事，叫好又叫座，已經吸引超過60萬人次到訪，內地客佔5成。

他指得獎團隊反映公務員能力及政府效率，相信建立以結果為目標的政策是對的，為上述團隊感到驕傲。

行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

記者會上，港澳辦主任夏寶龍的講話成焦點。夏寶龍訪港期間提到重視發展，李家超日前引述夏寶龍促香港加快發展，引入新方法、好制度、好做法，「希望我哋喺不同地方拆牆鬆綁」，又叮囑香港在中美博弈下「做好自己應做嘅事」。他承諾會加快發展北部都會區和河套創科園區，「引入新理念、新玩法，提速提效。」

如何實現夏寶龍的期望？

李家超：加速發展河套 增金融、貿易、航運競爭力

被問到夏寶龍對訪港的看法，以及政府如何實現夏寶龍的期望，李家超表示感謝夏寶龍出席國安論壇，並抓住機會考察香港，他感謝夏寶龍對他工作的肯定，鼓勵他和管治團隊繼續維護國安的同時做到發展，還鼓勵團隊建設經濟、改善民生。他指，夏寶龍提醒香港要堅定不移地維護國家安全，不讓2019年的「黑暴」再次發生。他指，夏寶龍的致辭為香港的未來發展指明了方向，並鼓勵香港貢獻國家高質量發展。並利用香港在法治方面的優勢，維護行政主導的制度，推動改革。

李家超說，夏寶龍亦肯定區議會、社區客廳，感謝他的關心和支持。他稱香港接下來會做好四方面工作：一、必須全面落實一國兩制原則，全面處理國家安全問題；第二，堅持夯實的法治基礎，充分發揮香港的國際優勢；第三，珍惜穩定局面，抓住發展機遇；第四，增強傳統實力，注重改革創新，增加金融、貿易、航運等競爭力。

行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）

以色列和伊朗有20名港人已離開 1人未撤離惟已聯絡

被問如何評估以色列和伊朗衝突的局勢，目前為止有多少香港市民尋求協助，李家超引述外交部說法，稱中國敦促衝突各方防止局勢升級，回到政治解決的軌道上來。他稱支持中國立場，支持通過外交手段確保平民安全、解決問題。他呼籲國際社會共同維護全球和平。他續指，政府上周已經呼籲市民避免前往兩地旅行，在兩地者要去到更安全的區域。

李家超說，截至6月23日，入境事務處已經收到21名在兩地的香港居民的查詢，其中20人已經安全離開，會繼續與剩餘一人保持聯絡。他指政府會關注事態發展，保安局會密切監察情況，政府亦會與駐港特派員公署保持密切溝通。

行政長官李家超出席行政會議前見記者。（楊凱力攝）