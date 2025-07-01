授勳｜食水風波副房屋署長獲星章　一獲勳前署長任內漏跟意外處分

2025年授勳名單今天（1日）出爐，有427人獲勳銜。多名現任或退休高官獲勳，當中包括粉嶺皇后山邨食水含瀝青顆粒事件中，現身解畫的房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝。政府以54字讚揚他盡心竭力為政府及香港市民服務，頒授銅紫荊星章。



另外，任內涉及遺漏跟進工業意外個案處分的屋宇署前署長余寶美，獲頒授銀紫荊星章。政府讚揚她表現傑出，加強樓宇安全和加快樓宇復修貢獻甚豐。



水務署署長黃恩諾（左）與房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝6月5日交代粉嶺皇后山邨食水含瀝青顆粒。（梁鵬威攝）

房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝(左)與水務署署長黃恩諾6月5日交代皇后山邨食水含瀝青顆粒記者會，當時兩人一答完問題就各自「歸位」，咪架前不時無人。

為皇后山邨食水風波解畫 副房屋署長楊耀輝獲銅紫荊星章

粉嶺皇后山邨及毗連居屋山麗苑上月出現食水安全風波，居民發現水中含黑色顆粒。水務署署長黃恩諾嘗試派「定心丸」指食水經化驗後符合食水安全標準，惟未釋居民疑慮之餘更惹不滿，及後揭食水中的黑色顆粒是瀝青及樹脂物料，再強調符合食水安全標準，市民無需擔心。

房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝6月5日交代粉嶺皇后山邨食水含瀝青顆粒最新檢測結果。（梁鵬威攝）

政府以54字表揚他一直盡心竭力為政府及香港市民服務，任職政府27年克盡厥職。（文件截圖）

54字讚楊耀輝盡心竭力為政府及市民服務

食水風波中，與黃恩諾一同會見傳媒交代事件的房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝，獲頒授銅紫荊星章。政府以54字表揚他一直盡心竭力為政府及香港市民服務，任職政府27年克盡厥職。

屋宇署署長余寶美。（余俊亮攝）

任內涉遺漏工業意外個案處分 前署長余寶美獲銀紫荊星章

另外，任內涉及遺漏工業意外個案處分的屋宇署前署長余寶美，獲頒授銀紫荊星章。政府讚揚她一直盡心竭力為政府及香港市民服務，表現傑出。

屋宇署署長余寶美。（鄭子峰攝)

政府：余寶美加強樓宇安全復修貢獻甚豐

余寶美獲讚揚任職政府29年，帶領部門加強樓宇管制制度、 對《建築物條例》全面檢討，以及制訂多項創新策略及措施，加強樓宇安全和加快樓宇復修，貢獻甚豐。

余寶美本身是屋宇測量師，2020年8月晉升為屋宇署副署長，2021年11月升任屋宇署署長，至2025年4月退休。

申訴專員公署今年四月公布主動調查行動結果，揭發屋宇署收到勞工處提供的建造業承建商定罪個案後，誤以為要收到詳細資料才跟進，沒主動了解是否導致致命意外等。2（香港01記者攝）

屋宇署被揭多年來遺漏58宗致命工業意外個案

申訴專員公署今年四月公布主動調查行動結果，揭發屋宇署收到勞工處提供的建造業承建商定罪個案後，誤以為要收到詳細資料才跟進，沒主動了解是否導致致命意外等。2011至2021年的十年間僅就一宗個案處分註冊承建商，個案更處理逾6年。多年來遺漏58宗涉致命工業意外個案。

當時申訴專員陳積志批評屋宇署辯解以為要勞工處提供更詳細資料才可跟進，「因為佢哋冇收到資料，就覺得唔使做」，形容多年遺漏跟進紀律處分個案「絕對不理想」。當時有指公署調查報告令特首李家超感震驚和不滿，批評監管不力。