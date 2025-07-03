修訂監獄規則一文看清｜收緊探訪禁私飯 還賦權懲教咁做......

政府今日（3日）提出修訂《監獄規則》的建議，包括除 《監獄規則》另有規定外（如警務人員、法庭人員、法律顧問的探訪），在囚人士不得接受未獲懲教署署長授權的人探訪；授權懲教署限制在囚人士與個別法律代表聯繫；不允許候審在囚人士穿私服，及自備「私飯」等。



政府指，修例旨在防止有人濫用《監獄規則》的制度，危害國家安全，威脅監獄的保安、秩序及紀律，或妨礙在囚人在改過自新。修例將以「先訂立後審議」方式進行。《香港01》整理了本次修訂建議的主要內容。



政府今日（3日）將《監獄規則》的修訂建議，提交至立法會保安事務委員會。（盧翊銘攝）

探訪在囚人士的制度



修訂理順《監獄規則》有關探訪的一般條文（第48、203條）

1.訂明除 《監獄規則》另有規定外（如警務人員、法庭人員、法律顧問的探訪），任何在囚人士不得接受未獲懲教署署長授權的人探訪；並清楚訂明探訪的法定目的。

2.懲教署有權拒絕任何不符合法定目的的探訪；懲教署可為「主要目的」， 而就某探訪施加限制或條件或禁止。

限制專職教士與在囚人士的接觸、活動

1.賦權懲教署可就具體情況，考慮是否有需要為「主要目的」，對個別專職教士與在囚人士的接觸，或舉行的宗教活動施加限制/條件，或禁止。

理據

過去曾發生有人濫用探訪機制……實際上是以軟性手段影響在囚人士，意圖煽惑他們對抗懲教署的監管、引起他們對中央和特區政府的憎恨，甚至令他們重回社會後，成為潛在的國家安全和公共安全風險。 立法會CB(2)1352/2025(01)號文件

入大欖懲教署（CATT'S BLOG授權使用）

限制在囚人士與個別法律代表聯繫



賦權裁判官因應懲教署人員提出的申請，在特定情況下發出手令，授權懲教署向在囚人士(包括候審在囚人士)施加限制，不得於手令所指明的期間與指明的個別法律代表，或相關律師行的任何其他法律代表，有任何形式的聯繫(包括會晤及通訊)，但可諮詢自己所選擇的其他法律代表。有關機制有程序保障。

理據

過往曾有在囚人士……將未經授權的物品交予其法律顧問攜離監獄……一旦有個別在囚人士濫用有關制度，與外界以至與案件相關的其他團夥成員互通消息，企圖妨礙司法公正、作出威脅人身安全，甚至其他危害國安行為，有可能造成無法逆轉的後果。 立法會CB(2)1352/2025(01)號文件

限制候審在囚人士/上訴人接受個別註冊醫生的探訪



懲教署可因應危害國安等特定情況，向裁判官申請手令，適當限制有關的探訪，有關機制有程序保障。該名候審在囚人士/上訴人，可為進行辯護或上訴的目的諮詢其他註冊醫生。

不允許候審在囚人士穿私服，及自備「私飯」



廢除《監獄規則》內准許候審在囚人士穿着私人衣服的相關條文，及候審在囚人士可自備「私飯」的條文。

理據

懲教署一直有向候審在囚人士提供足夠和適合，與定罪在囚人士不同式樣的衣物，允許穿私服不切合現今管理需求………容許「私飯」也增加了將未獲授權物品引入監獄的保安風險。 立法會CB(2)1352/2025(01)號文件

強化懲教署執法效能的修訂建議



1.訂立罪行，禁止抗拒或阻礙懲教署人員執行職務，違者一經定罪，建議罰款($2,000)及監禁 6 個月。

2.訂明懲教署人員在有人或協助作出，對監獄保安或人身安全構成嚴重威脅的特定情況下，可在按理屬必需的情況下使用槍械， 以制止行為，如在囚人士逃走或企圖逃走、有人協助在囚人士逃走等。

3.釐清懲教署人員為確保在囚人士在移送時，或在獄外受合法羈押時穩妥，可使用任何由行政長官批准的機械束縛器具，例如手銬、腳鐐等。

新屋嶺扣留中心（鄭秋玲攝）

其他修訂建議



在囚人士發出和收受信件的規定(第 47條)；審查在囚人士收發的信件(第 47A條)；處置來自監獄以外的刊物(第 56條)；中止某名在囚人士與其他在囚人士交往(第 68B條)；及向候審在囚人士供應消遣品的安排(第202條)。