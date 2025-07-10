一片看清｜網約車發牌要求、車費定價　拆解改變網約車命運之謎

網約車合法化進入最後直路，規管框架最快今個月內出爐，《香港01》獲悉主要有三大方向。第一，發牌數量擬設上限，惟數量未拍板，牌照期限五年內。市場「龍頭」Uber繁忙時間有數千名司機營運，政圈相信釐訂發牌量時作為參考；第二，司機領牌須通過考試，與簡化後的的士司機考試相若；第三，網約車車費定價曾研究高於的士，惟據悉初步傾向從網約車經營抽成用作促進交通發展，未必直接補貼的士。



歷經11年的爭持，網約車走向合法化。《香港01》獲悉中央十分關注歷屆特區政府未有妥善處理網約出租汽車經營服務問題，為免社會矛盾加劇，較早前派遣專責人員到港，向特區政府提供意見，堅持以「必須站在人民一邊」作為最高原則推動改革，促使「網約車合法化」邁出改變命運的一步。《香港01》整理資料一片看清。



01消息｜網約車合法化成定局 發牌量或參考一指標 司機須考試

立法會交通事務委員會下周五（18日）舉行會議，預料屆時或討論規管網約車框架。網約點對點叫車服務在香港實際上已運行了11年，市場龍頭Uber近日不斷「發功」，表明希望無上限發牌，的士業界則提出不能發超過1000個牌。另有聲音主張「中間落墨」發一萬個網約車牌照。有政府中人向《香港01》強調，衡量網約車發牌數量的重點是不讓市民乘車體驗變差，計劃為非的士的網約車發出新牌照，具體數量未落實，但「唔會無限」，希望在的士與網約車之間取得利益平衡。

消息人士向《香港01》指，當局傾向「台、車、人都要管」，三方面都會發出有時限性的牌照，傾向為期五年內。車輛方面，當局已決定會設數量上限，惟未必會在框架當中公布，因為仍正研究當中。消息又指，政府要求網約車司機考牌，與簡化後的的士司機考試相若。至於平台，當局傾向不設發牌數量限制，但會有發牌門檻，包括平台經驗者要有相關經驗、能力，才可被「信得過」可順暢經營平台。據了解，網約車經營將會抽成，用作「促進、改善香港交通發展」。

01消息｜八個字改變網約車命運：必須站在人民一邊 特首一錘定音

歷經11年的爭持，網約車合法化進入最後直路。據《香港01》了解，中央亦十分關注歷屆特區政府未有妥善處理網約出租汽車經營服務問題，為免社會矛盾加劇，較早前派遣專責人員到港，緊密與特區政府進行交流及提供經驗、意見，堅持以「必須站在人民一邊」作為最高原則推動結構性改革，促使「網約車合法化」邁出改變命運的一步。