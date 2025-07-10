網約車發牌｜最新消息發牌數量仍研究中未拍板 平台數目將不設限
立法會交通事務委員會下周五（18日）將舉行會議，預料屆時或討論規管網約車框架。消息人士向《香港01》指，當局傾向「台、車、人都要管」，三方面都會發出有時限性的牌照。車輛方面，當局已決定會設數量上限，惟未必會在下周的框架當中公布，因為仍正研究當中。至於平台，當局傾向不設發牌數量限制，但會有發牌門檻。
消息：「合適嘅車」才可發牌
政府正就網約車框架陸續諮詢立法會各大版塊，料18日在交通事務委員會上討論相關議程。消息指，車輛方面，當局已決定會設數量上限，因為仍正研究當中，交通事務委員會討論當日未必有一個明確討論數字，但強調大方向會是確保的士及網約車可以共存，「唔會整死是但一邊」。
至於車輛，消息人士指亦會有要求，形容「合適嘅車」才可發牌，而的士業界一向指責的保險，框架中亦會加入相關要求。
網約車平台數目不設限 但要證明有能力
至於平台，當局傾向不設發牌數量限制，但會有發牌門檻。消息人士透露，平台方需要證明自己有能力、可信性經營網約車業務，又指在資金方面亦會有門檻要求。
網約車定價規定及抽款補貼的士仍考慮中
不過，據悉當局早前曾研究的兩個方向，包括規定網約車定價高於的士、從每單網約車行程中抽款作補貼，當局仍在考慮當中。
的士司機可透過本身牌照駕駛網約車
司機方面，消息指，當局會設立類似的士司機牌照的筆試，但由於的士司機受的士則例所規管，因此兩個筆試並非完全一樣。消息人士又透露，的士司機「基本上」可以透過其本身牌照駕駛網約車。
問：網約車在香港是非法的嗎？
答：香港法律規定，利用汽車載客取酬的行為必須取得「出租汽車許可證」，而長久以來，個人點對點交通服務主要由擁有牌照的「的士」提供；不過，當科技促使交通運輸產業和市民出行需求發生根本變化，衍生「網約車」這種新型載客取酬營運形式，特區政府卻遲遲未有打破的士牌照壟斷，未能開放市場競爭，導致網約車在港服務11年仍未合法化。
問：政府停止增發的士牌照多年，帶來什麼問題？
答：香港目前共有18,163個的士牌照，因政府停發新牌導致數量稀缺，持有者可以控制市場形成壟斷，並且催生了非常畸形的炒牌環境，令的士牌照由「公共交通資源」變成「金融炒賣工具」，在過去25年內由252萬元被炒高至667萬元。的士牌主將炒牌成本轉嫁租車司機，迫使司機和乘客陷入「司機收入低—服務差—乘客埋怨—流失更多客—收入更低—服務更差—社會怨氣更大」的惡性循環，更積聚的士和網約車之間的仇恨，種下社會衝突禍根。
問：的士與網約車亂局，應該怎樣解決？
答：往屆政府施政失當，既未有打破的士壟斷，又未有落實網約車合法化，的士與網約車出現惡性競爭，影響市民出行體驗、損害司機勞動利益，更令不同群體之間產生越來越大的怨氣和怒氣。有為政府理應敢於改革，堅持以產業發展和社會轉型為主線、以乘客需求和司機權益為依歸，推動網約車合法化，徹底打破的士壟斷，重構點對點出行服務，杜絕公共運輸服務資源的炒賣空間。