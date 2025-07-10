網約車發牌｜最新消息發牌數量仍研究中未拍板　平台數目將不設限

立法會交通事務委員會下周五（18日）將舉行會議，預料屆時或討論規管網約車框架。消息人士向《香港01》指，當局傾向「台、車、人都要管」，三方面都會發出有時限性的牌照。車輛方面，當局已決定會設數量上限，惟未必會在下周的框架當中公布，因為仍正研究當中。至於平台，當局傾向不設發牌數量限制，但會有發牌門檻。



專頁｜網約車合法化延宕11年終成定局 八個字改變命運

立法會。（直播截圖）

消息：「合適嘅車」才可發牌

政府正就網約車框架陸續諮詢立法會各大版塊，料18日在交通事務委員會上討論相關議程。消息指，車輛方面，當局已決定會設數量上限，因為仍正研究當中，交通事務委員會討論當日未必有一個明確討論數字，但強調大方向會是確保的士及網約車可以共存，「唔會整死是但一邊」。

至於車輛，消息人士指亦會有要求，形容「合適嘅車」才可發牌，而的士業界一向指責的保險，框架中亦會加入相關要求。

網約車平台數目不設限 但要證明有能力

至於平台，當局傾向不設發牌數量限制，但會有發牌門檻。消息人士透露，平台方需要證明自己有能力、可信性經營網約車業務，又指在資金方面亦會有門檻要求。

網約車定價規定及抽款補貼的士仍考慮中

不過，據悉當局早前曾研究的兩個方向，包括規定網約車定價高於的士、從每單網約車行程中抽款作補貼，當局仍在考慮當中。

的士司機可經營網約車

的士司機可透過本身牌照駕駛網約車

司機方面，消息指，當局會設立類似的士司機牌照的筆試，但由於的士司機受的士則例所規管，因此兩個筆試並非完全一樣。消息人士又透露，的士司機「基本上」可以透過其本身牌照駕駛網約車。