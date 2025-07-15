直播｜李家超行會前見記者　網約車發牌數量、超前停課受關注

政府日內向立法會提交網約車合法化規管框架，行政長官李家超今日（14日）上午出席行政會議前見記者，料將交代有關問題，《香港01》全程直播。另外，政務司司長陳國基上星期以可能出現暴雨為由，「超前部署」宣布停課一天的事件，引起社會關注，預料記者會上也觸及。



網約車規管框架將為網約車合法化奠定基礎。消息指，政府擬對平台、車輛及司機分別發出有時限的牌照。其中，平台與司機牌照期限傾向為五年，平台牌照不設限，但會有發牌門檻；網約車則需要接受類似的士司機牌照的筆試，但由於的士司機受《的士則例》規管，因此兩個筆試並非完全一樣。

車輛方面，消息指發牌數量未必會在框架當中公布。外界擔心若政府對網約車牌照缺乏明確說法，將令網約車合法化進程再被拖延。

此外，上星期四，政務司司長陳國基領導的應對極端天氣督導委員會，因應熱帶氣旋丹娜絲殘餘影響，提前一日以可能出現暴雨為由，決定定全港中小學停課，部分學校根據安排取消畢業禮。不過上周五最終沒有出現預期中的惡劣天氣，引起部分學生和家長不滿。

陳國基承認暴雨難以過早預測。外界關注，政府作出預警時如何更好地平衡科學預測與展現治理擔當，避免過猶不及。