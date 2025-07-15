「超前停課」惹議　李家超稱聽到不同意見　總結經驗日後通盤考慮

受熱帶氣旋丹娜絲殘餘「回馬槍」影響，由政務司司長陳國基領導的應對極端天氣督導委員會上周四（10日）「超前部署」早一日宣布上周五（11日）停課，但當日全日多區錄得0毫米雨量，惹起質疑。行政長官李家超今日（15日）在行政會議前見傳媒時稱，應對極端天氣督導委員會「超前部署」原則是將風險減到最低，針對委員會應對統籌各部門部署，李家超稱「行動絕對是對的」，就停課決定，李家超指聽到社會不同意見，會總結經驗，以後作決定時會通盤考慮。



行政長官李家超出席行政會議前見記者。（資料圖片/楊凱力攝）

港府在預期暴雨下「超前準備」提早一日宣布停課，但上周五天雨不似政府預期，惹來不少人批評。領導應對極端天氣督導委員會的政務司長陳國基當日解釋，天文台本來匯報周五降雨量最極端情況下或達紀錄高位超過390毫米，「寧安全、莫後悔」下決定停課。

李家超稱「超前部署」預防工作絕對是對的：今次係咁，將來都係咁

李家超今日稱，政府原則是將風險減到最低，針對委員會應對，統籌各部門的工作，他認為絕對是對的，包括渠務處清理淤塞地點、防止水浸等，並指部門所作的預防及準備工作「今次係咁，相信將來都係咁。」

至於委員會對停課的決定，李家超指聽到社會意見，會總結經驗，以後作決定時會作通盤考慮。

政務司司長陳國基領導的「應對極端天氣督導委員會」指，由於熱帶氣旋丹娜絲殘餘帶來的暴風雨，預計本港天氣持續惡劣，為確保學生安全，提前宣布7月11日所有日校停課。（資料圖片）

「丹娜絲」殘餘的旋渦中心周五（11日）早上位於珠江口一帶，附近有不少對流活動發展。（資料圖片／天文台圖片）