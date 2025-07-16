47人顛覆案．上訴｜胡志偉言：我地每個人　並不等如民主黨立場

民主派2020年辦初選時被指違《國安法》，12名顛覆國家政權罪成被告的上訴今(16日)續。代表黃碧雲及林卓庭的大律師繼續陳詞，並認為原審官誤當民主黨時任主席胡志偉在九東選區發言，曾說：「我地每個人……」並認定胡在代表民主黨發言，從而推斷黃及林的立場與胡一致，即會在預算案無差別投反對票。律師指出，胡當時是指其選區的參選人，事實上，無證據顯示民主黨當時有一致立場，黃及林曾在不同場合均有表達他們的個人看法並非如此，惟原審官作裁斷時只採納認為他們會共同否決證供，認為裁決並不穩當。



律師指民主黨時任主席胡志偉在其選區發言的話，並非其黨的一致立場。

沒證據顯示民主黨有一致立場

代表林卓廷和黃碧雲的大律師沈士文稱，林及黃均沒有出席協調會議，亦沒有簽署《墨落無悔》聲明。但原審法官認為民主黨就否決權有一致立場，便推論林及黃也一樣。沈質疑原審官這論述並無證據支持，亦沒有文件證明民主黨當時有一致立場。

胡志偉發言時並非代表民主黨

沈續指，原審法官指民主黨時任主席胡志偉曾在公開發言稱，民主黨支持無差別否決預算案。但沈指出，胡在該場合是說：「我哋每個人」都答允日後會運用否決權，迫使政府回應五大訢求。沈認為胡當時指的：「我哋每個人」，只是指出席該次會議的九東區參選人，而非代表民主黨的立場，故認為原審法官作這推論時犯下重大錯誤。

黃碧雲在論壇上只言會運用憲制的所有權力，筫疑這並非顛覆的意圖。(廖雁雄攝)

林卓廷曾稱若政府每人派3萬元，會支持預算案，可見他非無差別反對。（羅君豪攝）

黃及林均曾表達個人立場

沈續指，黃碧雲在西九選區的選舉論壇曾稱，會運用「憲制所有權力」爭取五大訴求，即是根據《基本法》行事，質疑這樣是否也屬顛覆意圖。而林卓延在新界東的選舉論壇稱，要按具體議案和政策決定是否反對，並舉例稱，若政府向每名市民派3萬元，林會支持預算案，這顯示林並非無差別反對。

林發言偏離筆記但官信筆記不信林

沈強調，當時民主黨就否決權一事並無一致立場，但原審法官只依賴警方在林住所內檢獲的筆記為裁斷的理據，但林在其發言時，並沒有跟該筆記內容，並說出偏離筆記的內容，但法官仍堅持採用筆記的立場，認為法官在處理這些證據上明顯犯錯，對林及黃的裁斷均不穩當。

何桂藍指法官在沒有證據支持下指她反對一個兩制。

何桂藍指官錯指她反對一國兩制

代表何桂藍的大律師Trevor Beel，亦同樣認為原審法官的裁斷錯誤。如原審法官在沒有證據支持下，指何是反對一國兩制。律師指出，即使否決預算案，也不會嚴重干擾政府運作，原審時也沒有傳召專家證人講述該方面的證供。在《基本法》下，是容許預算案不被通過，若因此引致啟動相關條文，不會產生憲制危機，認為原審法官在方面的判斷，是基於其揣測。

12名上訴人

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提出上訴的12被告：鄒家成、吳政亨、何桂藍、林卓廷、余慧明、黃碧雲、楊雪盈、何啟明、鄭達鴻、陳志全、梁國雄及黃子悅。其中黃子悅是認罪，她只就刑期上訴，其餘11人就定罪及刑罰上訴。大律師劉偉聰被裁定罪名不成立，律政司就劉的無罪裁決上訴。

案件由上訴庭三名法官潘兆初、彭偉昌和彭寶琴審理。

案件編號：CACC253、263、268/2024

案情回顧