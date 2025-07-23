政府無意推「丁廈」 　研「拆牆鬆綁」發展鄉村店舖與民宿

立法會大會今日（23日）討論政府是否檢討新界原居民小型屋宇政策，多位議員關注政策檢討、審批進度及北都城鄉共融進度。署理發展局局長林智文表示，終審法院已確認小型屋宇政策屬《基本法》第四十條保障的新界原居民合法傳統權益，政府現階段無意重檢政策，亦無計劃採納「丁廈」概念，當局將優先推動北部都會區發展，透過「城鄉共融」釋放鄉村潛力。



議員指丁屋申請審批慢 發展局：每年批准宗數增五成半

林智文指出，終審法院2021年已裁定小型屋宇政策合法合憲，故無計劃檢討有關政策安排。

多名議員關注丁屋申請審批緩慢。新界東南議員李世榮指出，其選區內三個鄉事委員會的居民曾反映大量申請未獲審批。鄉議局主席劉業強更以沙頭角個案批評「等到80歲都未批」。

林智文回應稱，地政總署自2021年起推出多項優化措施，包括同步處理不同範疇的流程、簡化處理反對意見的程序及採用會議形式與申請人面對面直接商討等，令申請宗數由2022年的2300宗增至2024年的逾2500宗，而每年獲批准的宗數亦由500多宗增至800多宗，增幅超過五成半。

多名議員關注丁屋申請審批緩慢，李世榮指出，三區鄉事委員會居民曾反映大量申請未獲審批。（立法會直播）

元朗推自行核證先導計劃 加快小型屋宇發展

另外，為加快小型屋宇發展，地政總署於今年1月在元朗地政處以先導形式，推行自行核證計劃，讓地段業權人可以選擇自費委聘註冊專業人士，擬備並提交自行核證完成完工證規定事項的相關證明書，從而善用業界資源加快審批，亦為計劃下提交的申請精簡和加快審批流程，目標在收到文件後10個星期內完成處理，署方已於今年7月把計劃的適用範圍擴展至北區地政處。

署方已於今年7月把計劃的適用範圍擴展至北區地政處。（資料圖片）

「丁廈」與現行制度相悖 林智文：分散政府精力和資源

至於建議興建「丁廈」，林智文表示在政策、法律及規劃三方面皆與現行制度大相逕庭，指其違反《建築物條例》對小型屋宇的層高和密度限制：小型屋宇不得超過三層及不得高於8.23米，上蓋面積不得超過65.03平方米。在規劃層面方面，本來規劃作低層、低密度屋宇發展的土地未必適合用作高層、高密度樓宇發展。林智文強調，發展北都是整體社會共識，亦是政府優先事務，「丁廈」則會分散政府的精力和資源。

林智文強調，發展北都是整體社會共識，亦是政府的優次，「丁廈」則會分散政府的精力和資源。（立法會直播）

推動「無處不旅遊」 鄉村發展配套待完善

林智文表示，政府正委託顧問研究「城鄉共融」措施，政府將會探討更多拆墻鬆綁的措施，鼓勵適量提供鄉村店鋪、食肆及民宿設施，亦會適當保育及活化歷史建築，提供場地進行傳統活動，從而推動「無處不旅遊」，豐富鄉郊生活體驗。

立法會議員林筱魯質疑，鄉村土地缺乏道路、排污等基礎設施，形容「難過飛出太陽系」。（立法會直播）

選委界議員林筱魯質疑，鄉村土地缺乏道路、排污等基礎設施，形容「難過飛出太陽系」。林智文回應稱，鄉村多為私人土地，過往「鄉村佈局圖」亦因劃界爭議導致推行困難，現階段將以「拆牆鬆綁」方式優化現有政策。