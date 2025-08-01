發文指被威脅支持同性伴侶草案　吳秋北強調沒憤怒也沒泄行會內容

立法會正審議《同性伴侶關係登記條例草案》，提出草案的政策局長是政制及內地事務局局長曾國衞，惟多個板塊表態不支持，包括工聯會。身兼行政會議成員的工聯會立法會議員吳秋北昨晚（7月31日）在社交平台發文，提到被「曾局」再次約見，指對方威脅他必須保駕護航，否則後果自負。吳秋北今日（1日）表示自己是行會成員，跟從政府決策是政治倫理，但都表達工聯會意見。被問及措辭會否太憤怒？他表示「無、無、無」，只是一種表達方式，強調無透露任何行會內容。



吳秋北爆被「曾局」威脅保駕護航，令人聯想與同性法案有關。（吳秋北Facebook截圖）

政制及內地事務局局長曾國衞。（直播截圖）

吳秋北昨晚發文：被「曾局」約見、威脅必須保駕護航

吳秋北昨晚在社交網站發文，提到早上被「曾局」再次約見，形容對方就他的法案可謂「鍥而不舍（捨），近乎哀求！還威脅我必須保駕護航，否則後果自負！真個不勝其擾！」

他無說明後果是指甚麼，亦無指明是甚麼「法案」。但提到「曾局」一而再，再而三箍他的票，反問「有甚麼用！」他說工聯會的立場堅決堅定，形容群眾更是意不可摧，志不能移！文末提到他勸「曾局」一句：「慳返啲啦！」

然而，工聯會立法會議員在最近審議的《同性伴侶關係登記條例草案》曾表達不支持的意向，而負責法案的政策局局長正正是曾國衞。

工聯會吳秋北（黃浩謙攝）

被政府「威脅」？ 吳秋北：努力遊說是正常做法

吳秋北今日則被問及，為何指被「威脅」？他表示，不要將事情說成這樣，政府努力遊說是正常做法，自己作為行會成員，跟從政府（決策）是政治倫理，但工聯會都有立場，只是表達這個意思。

再被問及用詞會否太憤怒，吳秋北表示：「無、無、無」，只是一種表達方式。至於在社交平台批評會否不妥當？吳秋北強調，沒有透露行會內容。