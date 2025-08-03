直播施政報告諮詢｜學生不滿削津貼　李家超：精準扶貧唔剩係畀錢

行政長官李家超任內第四份《施政報告》下月發表，公眾諮詢上月16日展開，今日（3日）李家超到元朗官立中學參加第二場《施政報告》地區諮詢會，聽取地區人士的意見，當局早前已揀選參加者入場。《香港01》直播。



8月3日，行政長官李家超到元朗官立中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

李家超盼多聽少講

李家超在地區諮詢會率先發言，他表示非常感謝大家來到第二次諮詢會，因無論政府政策、意願如何良好，最重要在於執行情況，落地時市民覺得如何。他重申會多聽少講，希望大家毫無保留將意見告訴政府。

8月3日，行政長官李家超到元朗官立中學出席第二場施政報告地區諮詢會，市民劉小姐關注屯門龍鼓灘填海計劃。（直播截圖)

屯門填海被批虧欠居民 區內厭惡設施多、交通擠塞

市民劉小姐表示關注屯門龍鼓灘填海計劃，他說區內多厭惡設施，重型車輛很多，意外頻生，交通不時擠塞，居民無路可行，影響屯門西居民，「我覺得政府虧欠咗嗰度居民」，希望政府率先搞好交通配套，例如行車天橋。

從事高端人才招聘的王小姐關注搶人才，懷疑香港有否競爭力留下高端人才，她指，近年很多企業搬離香港，最終會令高端人才離開香港，希望香港有高端職位可以留住他們。

從事基層慈善組織的王先生關注推廣國民教育，希望考慮在社區設置文化推廣中心，恆常化國民教育活動；機場城市拓展和新市鎮計劃方面，希望東涌的發展配套設施和計劃同步發展，提高交通運輸系統的效率。

8月3日，行政長官李家超到元朗官立中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

市民葉先生表示，香港體育場地不足，建議政府以分區方式揀選學校體育場地，由政府補貼管理及維修吸引學校參加。他又指，業主立案法團和物管糾紛不止，政府有責任檢討第344章建築物管理條例有否改善空間；他又提到國安法實施後由治即興，更換多名局長後得到普遍讚賞，希望政府繼續精益求精，不賣人情，不怕大財閥，以人民服務為己任。

中學生不滿財赤削減學生津貼

元朗鄉事派代表梁先生表示，希望政府和市民「Work together（同行）」，舉例天后誕曾首次加入警方提防騙子吉祥物「提子」元素，希望元朗地區活動有更多政府支持，貢獻社會。

8月3日，行政長官李家超到元朗官立中學出席第二場施政報告地區諮詢會。粉嶺中學生毛小姐不滿財赤之下政府削減中小學及幼稚園2500元的學生津貼。（直播截圖）

粉嶺中學生毛小姐表示，財赤之下政府削減中小學及幼稚園2500元的學生津貼等，現時學校的課外活動亦改為要收錢，形容很多同學都放棄課外活動，擔心學生未能達到多元發展，希望政府在青年發展也投放大量資源，平衡青年發展和學校資助。

一名將軍澳日出康城居民表示，當區社區設施欠缺，希望盡快落成；將軍澳交通方面，日出康城的鐵路班次有否更多，長遠會否有其他交通工具。

8月3日，行政長官李家超到元朗官立中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

李家超回應填海：居民的生活、日常配套都重要

李家超綜合回應說，發言代表提及的問題都與其自身息息相關，很感謝梁先生提出 「Work together（同行）」，和他的施政理念「同為香港開新篇」完全一致，香港是共同家園，作為行政長官他是責無旁貸要努力，也要750萬人一齊努力為香港。

針對屯門西、將軍澳等發展建議，李家超強調發展重要，但居民的生活、日常配套都重要。人才引入方面，李家超指，香港經濟競爭力在過去兩年升級，大政策方向是對的，但在細節方面要做得更好，吸引很多外國、內地公司來港方面，會繼續努力。

8月3日，行政長官李家超到元朗官立中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

李家超談精準扶貧：我哋唔剩係畀錢，要啲錢到位

對於有參加者少數族裔如何共同發展方面，李家超表示少數族裔在其心目中是家庭裡的「大部分」，一定要在發展方面，希望幫助他們融入社會整體發展，培育方面同意有特殊措施幫助大家，故多年來投入很多資源，協助少數族裔學習，亦不斷每年聽意見後改善，上任以來亦加大少數族裔中心，又成立關愛隊推展服務，希望繼續努力。

另一方面，李家超談及精準扶貧理念，形容與施政理念「以結果為目標」同樣重要，以往重視有津貼讓大家申請，「但係落唔落到地呢？」故他建議先找最有需要的人提供幫助，確保資源最到位，「我哋唔剩係畀錢，要啲錢到位」，做政策有如打開大動脈，政策落地就像微絲血管，靠關愛隊等地區代表向政府反映意見，例如何處發展旅遊最好，我喺政府好想任督二脈打通，做政策要宏觀，但微觀落地。

8月3日，行政長官李家超到元朗官立中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

8月3日，行政長官李家超到元朗官立中學出席第二場施政報告地區諮詢會，圖為離島區代表發言。（直播截圖）

8月3日，行政長官李家超到元朗官立中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

8月3日，行政長官李家超到元朗官立中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

8月3日，行政長官李家超到元朗官立中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

7月27日，行政長官李家超到紅磡灣馬頭涌官立小學出席第一場施政報告地區諮詢會。（政府新聞處）

李家超7月27日出席第一場施政報告地區諮詢會。他當日指地區諮詢才真正看到狀況，無論甚麼領域都樂意去聽。