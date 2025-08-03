直播施政報告諮詢｜屯門填海被批虧欠居民 李家超：重視居民生活
行政長官李家超任內第四份《施政報告》下月發表，公眾諮詢上月16日展開，今日（3日）李家超到元朗官立中學參加第二場《施政報告》地區諮詢會，聽取地區人士的意見，當局早前已揀選參加者入場。《香港01》直播。
李家超盼多聽少講
李家超在地區諮詢會率先發言，他表示非常感謝大家來到第二次諮詢會，因無論政府政策、意願如何良好，最重要在於執行情況，落地時市民覺得如何。他重申會多聽少講，希望大家毫無保留將意見告訴政府。
屯門填海被批虧欠居民
市民劉小姐表示關注屯門龍鼓灘填海計劃，他說區內多厭惡設施，重型車輛很多，意外頻生，交通不時擠塞，居民無路可行，影響屯門西居民，「我覺得政府虧欠咗嗰度居民」，希望政府率先搞好交通配套，例如行車天橋。
從事高端人才招聘的王小姐關注搶人才，懷疑香港有否競爭力留下高端人才，她指，近年很多企業搬離香港，最終會令高端人才離開香港，希望香港有高端職位可以留住他們。
從事基層慈善組織的王先生關注推廣國民教育，希望考慮在社區設置文化推廣中心，恆常化國民教育活動；機場城市拓展和新市鎮計劃方面，希望東涌的發展配套設施和計劃同步發展，提高交通運輸系統的效率。
市民葉先生表示，香港體育場地不足，建議政府以分區方式揀選學校體育場地，由政府補貼管理及維修吸引學校參加。他又指，業主立案法團和物管糾紛不止，政府有責任檢討第344章建築物管理條例有否改善空間；他又提到國安法實施後由治即興，更換多名局長後得到普遍讚賞，希望政府繼續精益求精，不賣人情，不怕大財閥，以人民服務為己任。
中學生不滿財赤削減學生津貼
元朗鄉事派代表梁先生表示，希望政府和市民「Work together（同行）」，舉例天后誕曾首次加入警方提防騙子吉祥物「提子」元素，希望元朗地區活動有更多政府支持，貢獻社會。
粉嶺中學生毛小姐表示，財赤之下政府削減中小學及幼稚園2500元的學生津貼等，現時學校的課外活動亦改為要收錢，形容很多同學都放棄課外活動，擔心學生未能達到多元發展，希望政府在青年發展也投放大量資源，平衡青年發展和學校資助。
一名將軍澳日出康城居民表示，當區社區設施欠缺，希望盡快落成；將軍澳交通方面，日出康城的鐵路班次有否更多，長遠會否有其他交通工具。
李家超回應填海：居民的生活、日常配套都重要
李家超綜合回應說，發言代表提及的問題都與其自身息息相關，很感謝梁先生提出 「Work together（同行）」，和他的施政理念「同為香港開新篇」完全一致，香港是共同家園，作為行政長官他是責無旁貸要努力，也要750萬人一齊努力為香港。
針對屯門西、將軍澳等發展建議，李家超強調發展重要，但居民的生活、日常配套都重要。人才引入方面，李家超指，香港經濟競爭力在過去兩年升級，大政策方向是對的，但在細節方面要做得更好，吸引很多外國、內地公司來港方面，會繼續努力。
李家超談精準扶貧：我哋唔剩係畀錢，要啲錢到位
對於有參加者少數族裔如何共同發展方面，李家超表示少數族裔在其心目中是家庭裡的「大部分」，一定要在發展方面，希望幫助他們融入社會整體發展，培育方面同意有特殊措施幫助大家，故多年來投入很多資源，協助少數族裔學習，亦不斷每年聽意見後改善，上任以來亦加大少數族裔中心，又成立關愛隊推展服務，希望繼續努力。
另一方面，李家超談及精準扶貧理念，形容與施政理念「以結果為目標」同樣重要，以往重視有津貼讓大家申請，「但係落唔落到地呢？」故他建議先找最有需要的人提供幫助，確保資源最到位，「我哋唔剩係畀錢，要啲錢到位」，做政策有如打開大動脈，政策落地就像微絲血管，靠關愛隊等地區代表向政府反映意見，例如何處發展旅遊最好，我喺政府好想任督二脈打通，做政策要宏觀，但微觀落地。
李家超7月27日出席第一場施政報告地區諮詢會。他當日指地區諮詢才真正看到狀況，無論甚麼領域都樂意去聽。