施政報告諮詢會｜勞工界爭取暫停外勞　李家超承認要顧及就業

新一份《施政報告》下月發表，行政長官李家超今日（3日）到元朗官立中學參加第二場施政報告地區諮詢會聽意見。李家超會後被問到現時經濟下行，仍然輸入外勞的看法，他形容經濟轉型期時某些行業更替，甚至有人轉工，都影響整體就業情況。



他強調在創造更多機遇、開拓新市場的同時，要顧及廣大勞工，「用較為精準的方法處理，既照顧不同行業需要，也要照顧整體勞工」。



8月3日，行政長官李家超到元朗官立中學出席第二場施政報告地區諮詢會。（李家超Facebook）

李家超指經濟轉型 要照顧建造業等行業勞工

今年施政報告地區諮詢會落幕，李家超會後會見傳媒時，被問如何看待商鋪結業和輸入外勞的現象。

李家超形容，民生問題是微觀問題，要對接宏觀發展政策，「要把餅做大」，讓大家生活得更好。他說會創造機遇、開拓新市場，亦要顧及廣大勞工，現時本港人口增長率不高，出現老齡化問題，為了保持勞動力確保經濟增長，需要為個別行業如建造業提供幫助。

8月3日，行政長官李家超出席第二場2025施政報告地區諮詢會後，會見傳媒。（林子明攝）

經濟轉型期需要不同人力，故某些行業更替，令一些勞工換工作，影響整體就業情況。不同環節要用較為精準的方法處理，要秉持原則，既照顧不同行業的需要，也要照顧整體勞工的問題。 行政長官李家超

8月3日，行政長官李家超到元朗官立中學，出席第二場2025施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

李家超冀政策局提升執行力

李家超又形容諮詢會上市民的問題「很直接」，因為源於日常生活，涉及醫療、教育、交通、社區設施等，強調意見非常重要。

8月3日，行政長官李家超出席第二場施政報告地區諮詢會後，會見傳媒。（林子明攝）

他指，政府15個局的工作很多涉及地區問題，例如基層醫療計劃的推進，成功將社會對醫療的觀念，從「重視治療」轉變為「重視預防」。他強調，市民是從日常生活中感受發展成果，舉例輪椅過馬路，交通燈改良等，希望各個部門提升執行能力，以結果為目標，「更重要的是市民希望解決什麼問題」。