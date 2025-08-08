至今逾22萬人才抵港　孫玉菡：幸有此新客源住宅空置率才幸保不失

全國政協副主席梁振英日前撰文，指各項人才計劃下，過去五年全港私樓入住量沒太大變化，質疑大多數來港人才家庭無落戶，而是拿了香港身份證後全家返回內地。



勞工及福利局局長孫玉菡今（8日）發表題為「以數據說話，招攬人才效益顯著」文章，解釋住宅物業空置率大致不變的原因，指出2024年本港20至34歲年齡層的人口約為115萬，較10年前下降約24萬，導致住宅物業需求減少，幸有搶人才措施帶來新客源，空置率才大致平穩，「幸保不失」。



孫玉菡又指，高才通計劃下發出的首批簽證去年12月底起陸續到期，至今續簽情況相當理想，將在未來兩星期內公布相關統計數字。



勞工及福利局局長孫玉菡今（8日）發表一則題為「以數據說話，招攬人才效益顯著」的文章。（資料圖片／黃寶瑩攝）

孫玉菡發表題為「以數據說話，招攬人才效益顯著」文章

孫玉菡在社交平台發表題為「以數據說話，招攬人才效益顯著」文章，指出2024年年底香港共有753萬人，而按政府統計處最新推算，預計2046年年中人口增至819萬人，惟65歲或以上長者屆時會佔整體人口（撇除外籍家庭傭工）的36%，亦即每三個人就有一個是銀髮族；勞動人口參與率亦由2024年55%降至2046年約52%。

10萬名受養人抵港 孫玉菡形容是「育才」長線投資

文章指截至2025年7月底，各項人才入境計劃共收到約51萬宗申請，其中約34萬宗獲批，超過22萬名人才已經抵港。而截至今年6月底，已經有逾10萬名受養人抵港，形容他們是香港的「生力軍」，扭轉本地勞動人口疫情期間的跌勢，亦抵銷人口自然減少（即死亡多於出生）的影響，讓整體人口得以保持穩定。

孫指來港人才會為香港提供勞動力，並引述數據指以30至44歲為例，2024年的勞動人口（撇除外籍家庭傭工）較2022年累計上升1.7%，遠比整體勞動人口同期0.3%的增長率快。他續指，隨人才來港的受養人六成是他們18歲以下的子女，有望改善人口結構，又形容「搶人才」是「育才」的長線投資。

孫玉菡在文章指，來港人才主要投身金融、創新及資訊科技和商貿等行業。（資料圖片）

大部份人才成功就業 從事金融及商貿等行業

現時入境計劃要求人才到港前要在本地獲聘，即使高才通等計劃，首次簽證到期時人才亦須證明他們已在港受聘並能從中獲得穩定收入，或已在港開辦或參與業務，才獲續簽。他說欣悉大部分人才已在香港成功就業，他們主要投身金融、創新及資訊科技和商貿等行業。

20至34歲人口較10年前跌24萬致住宅需求減 幸有「搶人才」措施

對於住宅物業空置率大致不變的原因，孫形容這疑問是合理的，同時有合理解釋。他說2024年本港20至34歲年齡層的人口（撇除外籍家庭傭工）約為115萬，較10年前下降約24萬，導致住宅物業需求減少。幸有「搶人才」措施帶來新客源，空置率才大致平穩，「幸保不失」。他又引述市場分析指，外來人才帶動本港住屋需求，2022年12月至2025年6月，香港私人住宅租金指數累計上升逾一成。

前特首梁振英8月5日撰文，指政府各項人才入境計劃已吸引22萬人才及其家人到港，但過去五年全港私樓入住量沒有太大變化，質疑大多數來港人才家庭並無落戶，而是拿了身份證後全家返回內地。（資料圖片／陳葦慈攝）

梁振英周二發文警告人才計劃重蹈「雙非」覆轍

梁振英周二（5日）發表文章引用2025政府差餉物業估計處統計數據指，2020年至2024年，全港私樓的入住量維持在每年兩萬個以下，質疑絕大多數人才家庭沒有落戶香港，而是拿了身分證後全家返回內地。

梁振英指人才政策出現「類似當年雙非嬰的不確定性」，即出生後大多返回內地，惟不知何時移居香港，梁更指現時人數比雙非嬰大得多，敦促政府必須客觀、認真和科學地面對人才的家庭結構、對各類社會服需求有多大等問題。