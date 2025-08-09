早前被揭「越界」 　尚海龍再於立法會辦公室擺放巨型公司佈景板

2022年底以補選末席晉身立法會選委界議員的尚海龍，今年5月中旬被揭自2023年7月成立擔保有限公司「高才通人才服務協會」，一直以立法會配置、位於金鐘中信大廈的議員辦公室，作為該公司的註冊地址，直到去年12月才申報遷走。尚海龍事後致歉，承諾必定小心謹慎，避免「越界」事件再次發生。然而，《香港01》發現，尚海龍目前位於立法會綜合大樓的辦公室內，仍在入口的當眼位置，擺放一塊印有「高才通人才服務協會」和「新質企業家聯合會」字樣的巨型佈景板。從門外乍眼一看，還以為去錯了地方。根據《立法會綜合大樓議員辦事處使用指引及條件》，議員及其職員不得在辦事處內豎立、張貼或展示從門外可以直接看見的標誌、招牌或廣告牌等。



尚海龍「言行出眾」，讓政圈中人留下頗為難以形容的印象。2023年2月15日，立法會舉行前廳交流會，尚海龍身穿中東傳統服飾現身，並且自詡「中東王子」。

尚海龍出生於陝西，大學主修土木工程，畢業後入職大型央企「中國移動」，自2011年通過「輸入內地人才計劃」來港，及後成為人工智能企業「商湯科技」高層。2022年12月18日，因應四名立法會選委界議員——民建聯張國鈞、工聯會麥美娟、孫東、林智遠，分別出任現屆特區政府的律政司副司長、民政及青年事務局局長、創新科技及工業局局長、審計署署長——立法會就此進行補選，其中曾在「創科」公司任職的尚海龍，以末席當選。

不過，自從2022年12月20日宣誓就職以來，尚海龍未在「創科」領域發揮太多建樹，反倒因為「言行出眾」而讓政圈中人留下頗為難以形容的印象。2023年2月15日，立法會舉行前廳交流會，而剛隨特首李家超到沙特阿拉伯招商引資的尚海龍，身穿中東傳統服飾現身，並且自詡「中東王子」，分享中東見聞。2023年10月18日，立法會放暑假後復會，剛好輪到尚海龍發起首個議員議案，他發言時表示榮幸「飲到頭啖湯」、得以「開鑼」登場後，隨即拿出一個銅鑼敲了一下，鑼聲瞬間響徹全場，結果被立法會主席梁君彥截停。

其時正值建制派「班長」廖長江向立法會議員發出「溫提千字文」後不久，他要求議員顧及市民觀感、履行應有職責、研究民生痛點、維護議會聲譽等等。有人認為，尚海龍只是運用創意與市民拉進距離，有助增進公眾認識；但有更多聲音擔心，如果新選制下的立法會議員仍然只懂得「譁眾取寵」、「製造噱頭」、「標新立異」，卻未能帶領公眾客觀認識問題、理性討論政策，那恐怕就會流於低俗和民粹，有負「愛國者治港」的重責。

2023年10月18日，立法會放暑假後復會，剛好輪到尚海龍發起首個議員議案，他發言時表示榮幸「飲到頭啖湯」、得以「開鑼」登場後，隨即拿出一個銅鑼敲了一下。

兩年過去，現屆立法會任期即將結束，但尚海龍可謂「歷久常新」。今年5月19日，有傳媒揭發尚海龍於2023年7月成立擔保有限公司「高才通人才服務協會」以支援來港人才後，一直利用由立法會配置、位於金鐘中信大廈的議員辦公室作為該公司的註冊地址，直到去年12月才申報遷走。立法會議事規則委員會主席謝偉俊認為做法不妥，因為辦公室涉及公帑，也可能令外界誤以為該公司與立法會有所關聯。尚海龍事後致歉，又解釋皆因作為議員「初哥」不熟相關操作，並承諾日後必定小心謹慎，避免「越界」事件再次發生。

2024年11月23日，立法會綜合大樓完成擴建工程，所有議員議辦遷入其中，每人享有面積約60平方米的工作空間。《香港01》近日發現，尚海龍的新辦公室內，在入口的當眼位置擺放了一塊印有「高才通人才服務協會」和「新質企業家聯合會」的巨型佈景板。從門外乍眼一看，還以為去錯了地方。然而，根據今年4月由立法會發出的《立法會綜合大樓議員辦事處使用指引及條件》：「不得在議員辦事處內豎立、張貼或展示從議員辦事處外可以看見的廣告、標誌、飾帶、標語、廣告牌、告示、通知、招牌、海報或其他通告，或在綜合大樓的玻璃幕牆外面、活窗或任何公眾地方豎立、附貼或展示該等物品。」

任期餘下兩個半月，不知尚海龍是否仍屬「初哥」所以看不懂上述《指引及條件》？但無可否認，他經常就內地人才在港事宜發表意見，也不時被指「偏頗」而引發爭議。

尚海龍本身正是「香港高才通人才服務協會」創會會長和「新質企業家聯合會」創始人兼秘書長。去年年底，有指內地人透過人才計劃安排子女來港獲得等同「本地生」的受養人簽證，衍生影響教育資源分配的「考試移民」現象，激發本地家長促請教育局重新檢視有關定義；然而，尚海龍多次提出反對，認為內地高才對子女成才有要求，擔心修改定義或會嚴重窒礙人才來港，建議政府確保優才子女學籍、甚至考慮提供一定名校學額。今年7月，尚海龍提出《施政報告》建議，當中包括持續放寬人才來港限制，以及為不具備「香港永久性居民身份」的「新市民」發放1,500元消費券、納入2萬元生育津貼受惠範圍等。

香港確實需要吸納人才落戶發展，但公共行政涉及資源分配公義，作為監察公帑運用的立法會議員，更加不應本末倒置。事實上，尚海龍過度傾斜內地精英群體的取態，早已引起政圈耳語：「議員真易做，慷公共財政之慨，為自家政績埋單。」「怎麼說也是香港立法會議員，但優先考慮的卻不是本地居民，說不過去！」「哪有父母不望子成龍望女成鳳？憑什麼要確保優才子女學額？」「他是在促進內地人才的融入，還是在挑起兩地人民或不同階層的矛盾？」「高呼『開放人才來港』不難，但更應關注長遠人口政策和規劃。」——正如全國政協副主席、前特首梁振英所言：「《基本法》和法院為『永久居民』作出了清晰和嚴格的規定，而且了界定權利和義務...如果我們把永久居民和非永久居民的權利和義務模糊化，香港人就是一間酒店出出入入的房客，不是一個家的家人。」