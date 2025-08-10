關愛隊｜何啟明：探獨居長者計劃擬拓至全港　隊員有數千元車馬費

獨老悲歌屢現，繼今年五月葵涌石籬一邨一名83歲獨居老翁倒斃家中化為白骨，日前葵涌葵盛東邨一名78歲獨居長者亦疑離世一年半才被發現，遺體已化為白骨。政府上月起在沙田及觀塘實試行「高風險照顧者資料庫」試點計劃，安排關愛隊上門探訪獨居及雙老家庭。



勞工及福利局副局長何啟明今天（10日）表示，沙田區關愛隊的獨居及雙老長者探訪名單超過4000人，預告計劃將擴大至全港18區，「如果係獨居或者雙老嘅話呢，我哋委派關愛隊，會有幾千蚊車馬費幫手」，希望加強照顧獨居及雙老家庭。



葵盛東邨盛逸樓獨居七旬婦倒斃屋內化為白骨，至房屋署人員上門收樓始揭發她倒臥睡房床上。現場所見，死者住所陳設簡單，牆上貼着的揮春已脫落一半，房內睡床則疑被死者遺體流出的屍水浸濕。（梁偉權攝）

根據「高風險照顧者資料庫」試點計劃，領取低收入津貼的照顧者一旦入院，醫管局將會通報社署，由署方跟進被照顧者的情況。勞工及福利局局長孫玉菡早前期望計劃再擴大，覆蓋正領取社署轄下其他津貼的過百萬名長者，尤其是「雙老戶」。

何啟明。(蘇煒然攝)

何啟明今天（10日）出席活動時透露，上月起在沙田及觀塘實施的「高風險照顧者資料庫」試點計劃，將拓展至全港18區，會安排關愛隊上門探訪獨居及雙老家庭，「會有幾千元車馬費幫忙，我們會開始有名單給大家上去探訪」，沙田區關愛隊的獨居及雙老長者探訪名單超過4000人。

他說，會配對醫管局資料針對照顧者、獨老或雙老照顧者，「察覺如果是獨老，或者是照顧者參加了我們的照顧者津貼計劃，我們會直接打給他」，兩個計劃是同時推行，並會拓展至18區。他說長者是政府精準扶貧策略中的特定群組，希望以更多科技及人力資源協助照顧他們。