張建宗接受英媒訪問內容惹議　政府漏夜澄清：繼續維持簡單低稅制

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-23 00:48

政務司司長張建宗接受英媒訪問時指，香港仍是「稅務天堂」，不用擔心政府新政策會導致稅率大幅上升，報道又提及，本港未來一段時間仍然會維持低稅率，並明言移民離開香港的人最終會後悔並回來。 政府晚上漏夜發稿澄清，重申香港擁有簡單低稅制，一直維持高透明度的稅務政策，並會繼續維持下去，強調香港的經濟成就建基於蓬勃發展的市場經濟，以及由簡單並具透明度的低稅制所支持的小政府，無論是香港企業或個人，均受惠於全球其中一個最具競爭力的稅制。

發言人又提到，政務司司長並沒有說香港特區政府被中央人民政府「指示」要集中處理這些範疇，指屬文章的錯誤引述。（羅君豪攝）

房屋等籌疇屬自治範圍 稱中央無指示要集中處理

政府發言人又指，香港一直以來都堅定支持國際社會就提高稅務透明度和打擊逃稅及洗黑錢的努力，「我們自二○一八年已落實經濟合作與發展組織（經合組織）打擊侵蝕稅基及轉移利潤的最低標準，並與相關稅務管轄區進行稅務事宜自動交換財務帳戶資料安排」，指以上措施顯示香港重視作為國際金融中心的地位，香港將會繼續致力符合按國際共識而定的國際稅務新要求，包括引入將由經合組織頒布的全球最低稅率建議，以應對經濟數碼化為稅務帶來的挑戰。

發言人強調在「一國兩制」原則下，與香港社會多個界別的福祉有關的議題，例如房屋、土地和貧富懸殊等，均在香港特區的高度自治範圍內，強調張建宗並沒有說香港特區政府被中央人民政府「指示」要集中處理這些範疇，指屬文章的錯誤引述。

就法官和公務員的宣誓事宜，發言人指出，所有法官就職時均須根據《基本法》第一百零四條及香港法例第11章《宣誓及聲明條例》作出司法誓言。發言人強調，司法誓言和公務員的宣誓／聲明內容同樣要求宣誓者或作出聲明者擁護《基本法》和效忠中華人民共和國香港特別行政區。宣誓安排無意「打擊」或「清除」任何公務員。

發言人指出，根據《基本法》附件一，行政長官由一個具有廣泛代表性的選舉委員會根據《基本法》選出，由中央人民政府任命，而非如文章錯誤引述「由選舉委員會任命」。