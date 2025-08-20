孫東拜會港澳辦常務副主任徐啟方 訪晶片企業了解產業布局
撰文：陳立程

創新科技及工業局局長孫東訪問北京，昨日（8月19日）拜會了國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任徐啟方，匯報香港創科及新型工業發展的最新情況，以及創新科技及工業局主要範疇工作的最新進展和未來工作計劃，包括加快河套香港園區建設、完善香港創科生態圈、推動新型工業化、促進科技產業發展等。
孫東亦拜訪國務院國有資產監督管理委員會，與主任張玉卓、副主任李鎮及多個局的主事官員會面。孫東介紹香港創科發展的整體布局，以及特區政府籌備設立創科產業引導基金的最新工作進展。雙方並就加強促進央企參與香港國際創科中心的建設、發揮香港國際化優勢引進高端人才支持建設國際人才集聚高地等議題進行深入討論。
孫東亦與國家發展和改革委員會外資司主事官員舉行會議，就內地機構如何參與香港引導基木等事預交換意見。隨後他到訪新紫光集團，了解該智慧科技產業集團在半導體晶片、信息通訊、金融、教育、雲服務和數字化解決方案的全產業鏈布局。他亦與一所聚焦於電子束量檢測等技術的企業領導會面，了解相關半導體檢測設備的最新技術發展成果，以及未來產業布局。
孫東在前日啟程訪京，到埗當日先後到國家工業和信息化部與副部長熊繼軍和科技司、國際司和電子司相關主事官員舉行工作會議，以及訪問國家開發投資集團有限公司。他將在今日下午結束行程回港。
