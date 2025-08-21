北京首設首港澳愛國主義教育基地　陳國基：香港愛國教育里程碑

政務司司長陳國基今日（21日）於北京出席設立港澳青少年愛國主義教育基地儀式並致辭。他表示，在中國人民抗戰勝利80周年之際，在盧溝橋畔的中國人民抗日戰爭紀念館設立基地深具歷史意義與時代價值。該教育基地將成為加深港澳青少年國家歷史認知、培育家國情懷的重要平台，標誌著香港愛國主義教育邁向新里程。



陳國基今日見記者表示，紀念館能讓年輕人認識歷史，緬懷先烈，珍惜和平。（直播截圖）

盧溝橋抗戰紀念館成首個港澳愛國主義教育基地

陳國基在致辭中代表香港特區政府，感謝中央政府對香港推動愛國主義教育的高度重視與支持。他強調，在中國人民抗戰勝利80週年之際，選址盧溝橋畔的中國人民抗日戰爭紀念館作為首個港澳青少年愛國主義教育基地，具有特殊歷史意義。

盧溝橋是中國從局部抗戰正式展開全民族抗戰的起點，是在中國共產黨倡導建立的抗日民族統一戰線下，凝聚全體中國人民團結的巨大力量，堅持戰鬥，最終洗刷多年屈辱，保家衞國的起點。不僅見證中華民族的巨大犧牲，更承載着中國人民以愛國主義為核心的民族精神取得完全勝利，促進日後中華民族走向復興的偉大歷史。 ——陳國基致辭

陳國基特別提到，抗戰期間包括香港民眾在內全體中華兒女，共同為民族和祖國奮戰，展現出「天下興亡、匹夫有責」的情懷。

他以「中國人民抗戰勝利是我國和平發展、民族復興的轉捩點」類比「設立第一個港澳青少年愛國主義教育基地也是香港推動愛國主義教育的里程碑」，強調教育基地設立的重要意義。

中國人民抗日戰爭紀念館。（網絡圖片）

「抗戰歷史是最生動的愛國主義教材」

陳國基指出，該基地將成為提升港澳青少年愛國精神的重要平台，透過實地研學與民心交融，加深民族認同和國家認同，全面理解國家歷史與發展成就。他強調，「抗戰歷史是最生動的愛國主義教材」，期盼到訪的青年、學生及教師能從中汲取力量，為中華民族偉大復興而努力。

他進一步表示，期待未來在全國發展更多愛國教育資源。儀式獲中央港澳工作辦公室徐啟方副主任、北京市常務副市長夏林茂、澳門特別行政區政府社會文化司司長柯嵐司長出席，共同見證這一重要時刻。