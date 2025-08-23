李家超落區｜探訪牛頭角下邨 向長者保證：「兩元雞」一定繼續
撰文：林子明
出版：更新：
行政長官李家超今日（23日）落區，先後到牛頭角彩興路簡約公屋與牛頭角下邨探訪住戶及與居民交談。房屋局局長何永賢、房屋署署長李佩詩及勞工及福利局局長孫玉菡先後陪同。
李家超了解簡約公屋設施，包括人工智能互動系統及自助舊衣回收機等。到達牛頭角下邨後，他與多位長者交流，祝他們身體健康，稱希望他們有好的居住環境。他對一名長者表示：兩蚊雞（兩元乘車優惠）一定繼續。有長者形容李家超「真人靚過上鏡」。
李家超約在早上10時到達彩興路的簡約公屋，何永賢及李佩詩陪同他上樓探訪住戶。探訪完畢後，李家超在樓下了解簡約公屋相關設施，有職員向他介紹智能舊衣回收機。李家超又參觀了簡約公屋中庭的週末巿集。
彩興路簡約公屋是本港首個高層簡約公屋，是第一期高18層，第二期高19層，今年6月底開始入伙。何永賢曾表示，彩興路簡屋項目位處市區，交通配套成熟，預料很快會住滿。
李家超祝長者身體健康 有長者讚特首「真人靚過上鏡」
李家超及後上車前往牛頭角下邨，離開前向彩興路簡約公屋的在場市民揮手。他在約11時10分抵達牛頭角下邨。
他到達後先後與多位長者交流，祝他們身體健康，稱希望他們有好的居住環境，如有問題則可以提出意見。他及後對一名長者表示：兩蚊雞（兩元乘車優惠）一定繼續。另有長者指李家超「真人靚過上鏡」。
李家超：心中理想是左鄰右里互相幫忙
李家超見到一個有小朋友的家庭並上前問好，對他們表示政府鼓勵生育。他及後又見到數名長者，表示心目中理想是左鄰右里互相幫助，雪中送炭很重要，見到長者有笑容就很開心。他亦有談及感謝關愛隊幫忙，並到關愛隊街站視察。約中午12時，李家超上車離開牛頭角下邨，前往東九文化中心。
施政報告2025 | 李家超：諮詢兩月收集逾6,900份意見 按年增一成施政報告｜特首李家超會見百度李彥宏 就AI及自駕技術聽取意見施政報告｜李家超拍片談招商引資不停步 與內地商界開發新興市場施政報告諮詢會｜張宇人稱太遲輸外勞致結業 李家超：要顧及就業施政報告諮詢會｜學生不滿削津貼 李家超：精準扶貧唔剩係畀錢