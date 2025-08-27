政府冒牌水｜審計署長林智遠：調查無任何困難、跟到改為止

政府發生飲用水風波，審計署應財經事務及庫務局要求，就今次採購招標過程審查。審計署長林智遠今日（27日）接受電視台訪問時強調，根據《審計條例》，署方在帳目審計範圍的權力廣泛，不覺得調查有任何困難；至於調查後的跟進工作，他承諾在能力範圍內「跟到底、跟到改為止」。



政府發生飲用水風波，審計署應財經事務及庫務局要求，就今次採購招標過程審查。（資料圖片）

《審計條例》賦權帳目審計 公僕須配合

林智遠在Now新聞台《時事全方位》節目上回應政府飲用水一事的調查，提及審計署獲基本法第58條及《審計條例》賦權，可以獨立工作，並緊跟國際審計標準調查。

被問及調查需獲相關部門首長的首肯以提交資料，有否阻力，林智遠引述《審計條例》，指審計署在帳目審計這一範圍內的權力廣泛，又指條例列明公僕有責任就帳目事項提供資料，故「唔覺得有任何困難」。

審計署署長林智遠（梁鵬威攝）

林智遠強調「不跟進不如不審」

至於調查後如何交代和跟進，林智遠稱會在能力範圍內「跟到底、跟到改為止」，強調審計是上半場、下半場就是要看作何修正，若不跟進不如不審。不過他指，若牽涉到懲處事宜，需要交由涉事部門，甚至監管機構。