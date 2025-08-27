黎智英案｜辯方指陳梓華謊話連篇想推翻政府　形容陳是暴力的瘋子

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（27日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。黎智英的律師繼續結案陳詞，指控方的從犯證人陳梓華並不可信。陳曾供稱與黎多次會面，並指黎有指示他去作國際遊說工作。黎的律師卻指陳性格有缺陷，證供顯示陳曾提過想成立流亡政府、由以色列軍隊訓練勇武小隊，並想推翻政府，認為陳謊話連篇，性格有缺陷，是個「暴力的瘋子」，著法庭考慮其證供時需特別小心。



4名被告：黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

黎智英堅稱他沒有指示陳梓華作國際遊說。(資料圖片)

辯方律師陳詞時指陳梓華想推翻政府，是個暴力的瘋子。（立法會影片）

追隨Twitter帳戶不代表支持

代表黎智英的新西蘭御用大律師Marc Corlett繼續陳詞，他反駁控方指黎在《國安法》生效後仍堅定串謀勾結外國勢力之說，並舉出多個例子，例如黎的Twitter帳戶有追蹤重光團隊（SWHK）和對華政策跨國議會聯盟（IPAC)的Twitter帳戶，辯方強調追隨這些帳並不代表支持，就如追蹤美國總統特朗普的帳戶，並不等同支持特朗普。

收到更新訊息並不代表支持

律師又指，控方指黎得到IPAC的更新資訊，辯方反駁指，得知更新資訊不等同支持，並舉列指，得知以色例的更新資訊，不等同支持以色列。法官李素蘭則指，黎是收到IPAC其中一名創辦人所發出的資訊，正如有人收到以色列總理內塔尼亞胡的訊息。辯方仍認為不能因此推論收到更新資訊，便等同支持。

黎沒有向陳梓華作出指示

辯方繼而講及，陳梓華、「攬炒巴」劉祖廸等於2020年1月和黎智英在台灣見面。根據陳梓華的證供，黎當時講及國際遊說的四個步驟和「支爆」等。辯方指，根據陳的證供，黎沒有就國際遊說作出指示，黎僅表示希望「攬炒團隊」從事國際遊說。

與李宇軒口供不一致

此外，陳和劉和黎智英會面後，他倆與和李宇軒翌日舉行視象會議，控方指陳透過該會議把和黎討論的重點告知李宇軒。惟辯方指，陳和李的證供不一致，李證供沒提及國際遊說四個步驟和「支爆」等，李與陳的證供有出入，可見陳的證供並不可信。

指陳性格有缺陷

辯方續指，陳已認罪，亦承認曾經說謊。根據李宇軒的證供，陳擁有勇武小隊，也曾講及想成立流亡政府、由以色列軍隊訓練勇武小隊和推翻政府等。辯方指陳謊話連篇，顯示其性格的缺陷，陳圖以武力推翻政府，形容他是「暴力的瘋子」，法官考慮陳的證供時需特別小心。

若黎有罪蘋果3間公司裁決相同

代表3間《蘋果》相關公司被告的代表大律師王國豪則指，蘋果日報互聯網有限公司沒有案底，其犯罪傾向性較低。法官李運騰問，若法庭認為黎是向公司作出指示及決定（directing mind and will）的人，那黎和三間公司的裁決是否相同？王同意。

辯方完成結案陳詞，案件明續。

案件編號：HCCC 51/2022