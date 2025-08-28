黎智英案｜控辯完成陳詞及申請　歷156天審訊　官稱將押後裁決

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（28日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。辯方昨已完成結案陳詞，代表黎智英的律師申請，要求法官就多個事項行使「司法認知」，接納該事項存在，但法官認為多個事項和案件不相關，拒絕其申請。辯方又指《蘋果日報》具很大影響力，大部份香港市民有共鳴；法官認為無證據支持。案件正式完成156天審訊，法官杜麗冰稱會押後裁決，並稱若有裁決日期，會通知控辯雙方。



4名被告：黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。黎智英今穿上米色西裝褸，戴上粗框眼鏡，出庭後不時向旁聽人士揮手和報以微笑。

黎智英。

杜官指多個事項與案件不相關

法官杜麗冰指，就黎智英一方要求法庭行使「司法認知」，接納多個事項存在，包括美國在中國反對下對台售武、中國曾向部份人士實施制裁，杜官認為該些事項與案不相關，或不適合行使「司法認知」，拒絕黎方的申請。

辯方指蘋果具影響力 官指無證據支持

此外，法官杜麗冰亦指，辯方陳詞時稱《蘋果日報》具有很大影響力，並指其立場與大部份香港市民產生共鳴，杜官認為並無證據支持，會視此為陳詞一部份。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英案控辯陳詞的相關報道