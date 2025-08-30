直播．李家超落區｜對倫常慘案感到不開心　籲市民有難題即求助

距離公布本年度施政報告還剩大半個月時間，行政長官李家超連續第二個周末落區視察，今日（8月30日）將到筲箕灣愛東邨探訪及視察位於同區的東華三院方樹泉社會服務大樓，並將到香港抗戰及海防博物館參觀「風雨同舟 共建和平—粵港人民抗戰勝利八十周年展」。



李家超完成探訪與參觀行程後在抗戰及海防博物館見記者，《香港01》直播。



8月30日，行政長官李家超落區，到筲箕灣愛東邨探訪居民。（廖雁雄攝）

13:28李家超指，關愛隊每一位都是義工，第一天成立到今天都不斷進步，與接觸的長者、市民，都對關愛隊服務讚不絕口。他舉例，換燈膽可能是小事，但有人即時幫助會很開心，每一個故事加起來都是「溫暖的長篇故事」。第二，每次感謝關愛隊工作的市民都是「捉住我隻手唔放、眼神話畀我聽有人關心佢」。第三，他指做得好不好是細節上，但過程中關愛隊有自發性，「家人一樣」幫助長者，點點滴滴看到真心。

他指，政府在資源方面有加給關愛隊，但資源多少都不及真實行動，很多關愛隊成員是自己出錢做服務，非常感謝關愛隊，希望大家支持關愛隊工作，亦指民政及青年事務局局長麥美娟做了大量工作。

另外9月3日在北京有閱兵儀式，他表示會出席，是難得再次紀念抗戰及反法西斯戰爭勝利重要日子，可看到國家建設及強大，會帶領一批香港受邀人士出席，之後會公佈有關細節。他指抗戰勝利80周年對所有人有意義，特區舉辦一系列活動紀念，例如展覽、電影會、講座，今次展覽令政府集合不少資料，直言「我好多都未睇過」，可以讓年輕人知道歷史及他們的根，讓他們更愛這個共同家園。

13:23 在舉辦40多場諮詢後，李家超感受到市民毫無保留向他談及，認為更熱烈、更廣泛，大家真誠交流看法，感受到所有香港人都愛香港這個共同家園，是每次落區最大感受，大家都有心將香港變得更成功、有溫暖的感覺。第二，問題廣泛性看到市民自己角度都願意貢獻香港建設。第三，市民有敏銳的眼光，知道社會無論香港或其他地方問題不斷出現，明白不會一日解決問題，很務實、希望政府努力盡心見到問題就面對及解決，只要政府認真積極，市民見到都予以鼓勵及肯定。

另一點是，他聽到勉勵說話，他很感謝，指施政方向是正確，希望達到的目標有很多，路途要繼續走。他指每個人都想貢獻自己力量，例如關愛隊服務愈來愈好，要展示關心，實際行動固然有作用，但社區最重要是關愛，社區求助無門就希望有人提供幫助。他亦多謝同事，收集意見非常多，每一個意見都要研究，十五局都收到不同意見，都是不眠不休將意見整合及訂立優次。他指資源有限，但如何用好資源，相信是政府最有挑戰的地方；諮詢的目的是知道市民最想做做什麼，宏觀及微觀方面要思考。

他指倫常慘案非常不高興，要知道有甚麼可以幫助家人。每個人面對問題及壓力，要有願意尋求幫助的心，社區存在要互相幫助，任何人有難題，無論財務、工作、環境，要與身邊人講、與政府講，會提供協助，很多時只是一時想不看，大家都可以幫助。他表示，壓力會有，但會有解決方法。

13:12 及後他嘗試了軟餐，他指月餅味道不錯，老友記表示符合口味，相信軟餐發展有市場。至六月底2萬長者受惠軟餐服務。

最後一站是香港抗戰及海防博物館，他參觀了抗戰80周年展，回顧了粵港兩地共同抗擊侵略。他指大部分年輕人沒有經歷戰爭，這些活動不僅是歷史教育亦是價值觀塑造，有年輕人表示會珍惜和平，政府會推動更多人參與展覽。

13:08 李家超指，另外醫管局的計劃，社署已經接獲醫管局130宗個案，當中確認2宗需要緊急支援服務。

第三個計劃，社署今年四月關愛隊支援計劃，450隊關愛隊透過探訪及接觸獨老、雙老、殘疾人士照顧者提供服務，社署發現長者住戶減少使用地區中心，會要求關愛隊探訪，接觸了27900個人士，轉介了超過900個個案給社會福利單位跟進。東區35隊關愛隊已經接觸超過1400人。

他已經探訪3戶受惠者，第一個保持積極樂觀心態，學習科技與時並進，善用樂齡科技，滿意得到的照顧。第二個78歲婆婆有關節炎，有社工上門家訪，派人陪同看醫生，在家中安裝扶手，她重視與香港及內地家人聊天，在家中安裝了智能手機座，有預設電話方便，李家超指她肯用新科技，鄰里守望相助，李感到心中溫暖。

他強調有其他需要就要告知政府，政府增加資源投入，體會關愛隊發揮重大作用，兩位婆婆都表示關愛隊讓他們感到安心，有生活疑難都會有關愛隊解決。他指年輕家庭受惠關愛隊服務，例如上門洗冷氣機、參加一日遊，李感謝關愛隊。

13:01 行政長官李家超希望廣大市民利用機會與他聊天，讓他認識市民生活，9月17日發表施政報告，馬不停蹄希望聽多意見，同事會盡快整理好。

東區是港島最多人口的地區，超過6成人口是長者，特別想了解非政府機構及關愛隊的照顧及支援，了解長者需要。他表示政府過去推出不同計劃，勞福局牽頭，找到需要幫助的人士，作出支援及服務。

上個月開始的試點計劃，識別住在公屋缺乏支援的獨老、雙老住戶，會委託關愛隊接觸及探望他們，有需要會轉介給社署。觀塘及沙田區已經探訪3000戶及轉介300個案、

李家超在早上10時30分左右抵達愛東邨愛旭樓，上樓與兩戶家庭交談，民政及青年事務局局長麥美娟與勞工及福利局局長孫玉菡隨行。探訪完畢後，李家超到屋邨公共空間與居民交流。他稱讚一名小朋友「第日一定做明星」，與一名長者交談時則稱「希望84歲同你一樣咁精神」。

李家超又向居民詢問對社區設施的訴求，着他們有需要時多找關愛隊幫忙。他又表示，今次落區主要目的是探訪長者。

▼李家超到訪筲簧灣愛東邨▼



▼李家超參觀粵港人民抗戰勝利八十周年展▼



上周六亦落區 到牛頭角視察簡約公屋

李家超一個星期前曾到觀塘區視察，先後到訪彩興路「簡約公屋」項目、牛頭角下邨和東九文化中心，聽取市民對新一份《施政報告》的意見。他當時宣布，其任內第四份施政報告將在9月17日發表。

施政報告一般在10月中發表，但李家超在6月初預告今年將提前於9月公布，並且由6月16日起展開為期三個月的諮詢。他當時解釋，立法會將在今年12月改選，會期會提早結束，他重視行政立法的溝通及互動，希望政府有充分時間聽市民及社會的意見。他又透露，今次施政報告方向繼續是拼經濟、謀發展、改善民生。

▼李家超到訪彩興路簡約公屋▼



▼李家超到訪牛頭角下邨▼



▼李家超參觀東九文化中心▼

