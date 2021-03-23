新冠疫苗│被問提供誘因鼓勵接種　林鄭：保護自己就是最大誘因

撰文： 羅家晴 翟睿敏 林劍 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-23 10:48

行政長官林鄭月娥昨日率領多名司局長，在添馬政府總部接種第二劑科興疫苗。公務員事務局局長聶德權表示，若之後有針對打疫苗的便利措施，市民要在接種第二劑疫苗後14天才符合資格。林鄭月娥今早（23日）出席行政會議前見記者，料被問及有關放寬措施。

被問到現時只有36萬名市民接種疫苗，會否向市民提供何誘因？林鄭稱，現時已有36萬名市民接種第一劑疫苗，要令疫苗起保護作用，應該要接種第二劑。她認為36萬名市民佔合適接種人士的6分1不算差，但強調可以做得更好。

林鄭表示，打疫苗的最大誘因就是保護自己，令自己的免疫能力提升，正如一名終審法官表明，他雖然年紀大，但接種疫苗同時要保護家人。林鄭又指，若其他地方同意就接種疫苗產生免疫力後作安排，政府一定會研究和爭取。

記者問到何時開放30歲以下人士接種疫苗，林鄭重申香港相對其他地方已較為幸運，有頗充足的疫苗供應，目前有250萬劑已運抵疫苗，第三批疫苗亦將抵港。林鄭指，香港18歲以上人士共650萬，目前已向當中550萬人開放疫苗接種。她又表示，會密切監察疫苗的接種情況，若有更多劑量到港，樂意向所有公眾開放疫苗接種。

行政長官林鄭月娥昨日率領多名司局長，在添馬政府總部接種第二劑科興疫苗。（張浩維攝）

另外被問到要求海外抵港人士隔離21日，對香港經濟的影響，林鄭指出有10多宗個案，均是抵港人士在14日後才確診；明白21日隔離政策對商務旅客等都帶來很大壓力，但要有足夠的防禦措施，防止外來人士將病毒帶入社區，才可以考慮縮短隔離日子。