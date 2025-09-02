抗戰閱兵｜李家超率360人上京陣容揭盅　被制裁助理國安處長有份

抗戰勝利80周年，明天（3日）北京天安門廣場舉行閱兵儀式，行政長官李家超應中央邀請率領約360人代表團到北京，由香港各界人士組成。現場所見，乘早機率先出發的除了李家超與夫人林麗嬋，還有終審法院首席法官張舉能、三名正副司長、五名局長、多名行政會議成員。特首辦至少7人同機出發隨行，警隊亦有至少3名代表，除了「一哥」周一鳴，還有今年四月被美國制裁的助理國安處長王忠巡。



上京閱兵人士，不少人受邀基於身兼政協身份。全國政協副主席梁振英同樣乘早機出發。商界方面，包括香港總商會主席陳瑞娟、恒隆地產董事長陳啟宗、實德環球副主席馬浩文、科技園主席查毅超。法定機構負責人亦有現身，包括機管局主席林天福、旅發局主席林建岳、社工註冊局主席許宗盛。宗教界代表包括香港聖公會大主教陳謳明、香港佛教聯合會會長寬運法師。



360人特區代表團較十年前多近百人 行政立法司法等代表

特區代表團共約360人，包括政府主要官員，來自司法機構、立法會和區議會的代表，參與抗戰愛國人士、老戰士及其遺屬，以及來自地區、商界及中資企業、教育、創科、專業服務、社福、傳媒、宗教、文化、出版、藝術及體育界、青年、學生和市民等不同社會界別人士。

8月2日，行政長官李家超率領約360人特區代表團到北京出席抗戰勝利80周年閱兵儀式。（王海圖攝）

8月2日，行政長官李家超率領約360人特區代表團到北京出席抗戰勝利80周年閱兵儀式。圖為李家超與夫人林麗嬋。（王海圖攝）

李家超偕夫人赴北京 三名正副司長、五名局長出發

行政長官李家超早上約八時，與夫人林麗嬋到機場。他們聯同一批特區代表團成員同日出發赴北京，代表團將參與明天舉行的紀念活動，包括上午的紀念大會、閱兵和文藝晚會。李家超亦會出席大會在中午舉行的招待會。

8月2日，行政長官李家超率領約360人特區代表團到北京出席抗戰勝利80周年閱兵儀式。圖為李家超與夫人林麗嬋。（王海圖攝）

行政、立法、司法代表現身。現場所見，出發往北京的主要官員包括財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、政務司副司長卓永興、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長孫玉菡、民政及青年事務局局長麥美娟、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、創新科技及工業局局長孫東等。

8月2日，行政長官李家超率領約360人特區代表團到北京出席抗戰勝利80周年閱兵儀式。圖為保安局局長鄧炳強。（王海圖攝）

8月2日，行政長官李家超率領約360人特區代表團到北京出席抗戰勝利80周年閱兵儀式。圖中後者為終審法院首席法官張舉能。（王海圖攝）

終院首席法官張舉能、立法會主席梁君彥上京

司法方面，終審法院首席法官張舉能也是同日出發。立法會主席梁君彥及多名身兼港區政協或人大代表身份的議員現身。據了解，今屆立法會有近三分二議員獲邀到北京參觀閱兵，包括立法會各事務委員會的正、副主席，以及身兼行會成員、港區全國人大代表、港區全國政協等身份的議員。

特首辦多人隨行 周一鳴與被制裁助理國安處長赴京

特首辦亦有多人隨行，包括特首辦主任葉文娟、特首辦常任秘書長林淑儀、特首辦行政長官私人秘書郭黃穎琦、特首辦新聞統籌專員謝振中、特首辦助理處長(傳媒)何梓滔、特首辦特別助理黃芷淵、特首辦行政長官副官莊漢麒。

多名警方代表亦有現身，包括警務處處長周一鳴、早前被美國制裁的警務處助理處長（國家安全2）王忠巡、警務處總警司 (公共關係)梁仲文。

9月2日乘早機出發赴北京部分人士

▼特區政府▼

財政司司長陳茂波

律政司司長林定國

政務司副司長卓永興

保安局局長鄧炳強

勞工及福利局局長孫玉菡

民政及青年事務局局長麥美娟

文化體育及旅遊局局長羅淑佩

創新科技及工業局局長孫東

特首辦主任葉文娟

特首辦常任秘書長林淑儀

特首辦行政長官私人秘書郭黃穎琦

特首辦新聞統籌專員謝振中

特首辦助理處長(傳媒)何梓滔

特首辦特別助理黃芷淵

特首辦行政長官副官莊漢麒

警務處處長周一鳴

警務處助理處長（國家安全2）王忠巡

警務處總警司 (公共關係)梁仲文

行政會議成員湯家驊

行政會議成員、全國政協常委高永文

行政會議成員陳健波

行政會議成員林健鋒

行政會議成員林正財

▼司法▼

終審法院首席法官張舉能

8月2日，行政長官李家超率領約360人特區代表團到北京出席抗戰勝利80周年閱兵儀式。圖為恒隆地產董事長陳啟宗。（王海圖攝）

▼商界及法定機構▼

恒隆地產董事長陳啟宗

裕華國貨董事長、港區全國政協委員余國春

實德環球副主席、港區全國政協委員馬浩文

怡和香港區主席、港區全國政協委員彭耀佳

香港科技園董事局主席、港區全國政協委員查毅超

香港總商會主席、港區全國政協委員陳瑞娟

機場管理局董事會主席林天福

旅遊發展局主席、全國政協常委林建岳

▼政界▼

全國政協副主席、前行政長官梁振英

立法會主席梁君彥

立法會前主席、民建聯創黨主席曾鈺成

港區全國人大代表、金融界立法會議員陳振英

全國政協常委、福建社團聯會榮譽主席吳良好

全國政協委員、選委界立法會議員管浩鳴

全國政協委員李胥

港區全國政協委員、大律師公會前主席譚允芝

港區全國政協委員、自由黨選委界立法會議員李鎮強

港區全國政協委員、工聯會理事長黃國

港區全國政協委員、一國兩制研究中心總裁張志剛

港區全國政協委員、天地圖書董事長吳靜怡

全國政協委員蔡黃玲玲

新民黨選委界立法會議員、立法會政制事務委員會主席黎棟國

新民黨選委界立法會議員、立法會環境事務委員會副主席陳家珮

8月2日，行政長官李家超率領約360人特區代表團到北京出席抗戰勝利80周年閱兵儀式。圖中為香港大學副校長兼醫學院院長、全國政協委員劉澤星。（王海圖攝）

▼學界▼

香港大學副校長兼醫學院院長、全國政協委員劉澤星

都會大學校長林群聲

▼宗教▼

香港聖公會大主教、港區全國政協委員陳謳明

香港佛教聯合會會長、香港西方寺方丈、港區全國政協委員寬運法師

8月2日，行政長官李家超率領約360人特區代表團到北京出席抗戰勝利80周年閱兵儀式。圖右為義工發展局主席、港區全國政協委員、律師會前會長彭韻僖。（王海圖攝）

▼社福界▼

社會工作者註冊局主席許宗盛

義工發展局主席、港區全國政協委員、律師會前會長彭韻僖

九三閱兵訓練現場。（中國軍號）

十年前梁振英率團上京閱兵共285人

10年前的70周年紀念活動，由時任特首梁振英率團，代表團共285人，政、商、法律、學術等不同界別均有代表，以及前任行政長官曾蔭權伉儷。政界代表包括當時被視為泛民陣營的三名立法會議員狄志遠、湯家驊與李國麟。三人之中湯家驊現為行政會議成員，李國麟已退出政壇，只有狄志遠仍擔任議員。