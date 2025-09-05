許正宇訪大嶼山抗戰遺址　置身其中感受游擊隊殊死抗爭精神

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。財經事務及庫務局局長許正宇近日到大嶼山的羅漢寺，實地了解抗戰歷史。他表示，羅漢寺前身為抗戰時期大嶼山中隊的駐地，置身其中感受到當年游擊隊殊死抗爭的精神。



羅漢寺門前增設香港中期抗戰遺址的簡介牌匾。（許正宇Facebook）

引詩句讚遊擊隊員抗敵精神

許正宇介紹指，羅漢寺前身為抗戰時期大嶼山中隊的駐地。1943年，游擊隊曾因叛徒出賣遭日軍夜襲包圍，幸得及時撤退，避過一場生死危機。翌年，日軍出動飛機轟炸羅漢岩，炸彈誤落石門甲村，無人傷亡。

到訪羅漢寺，許正宇引述劉禹錫的《蜀先主庙》：「天地英雄氣，千秋尚凛然」，稱沒有當年游擊隊員的捨身抗敵，就沒有今天的安定繁榮。

當年戰時大嶼山中隊隊員曾藏身於現今稱為羅漢洞的羅漢岩。（許正宇Facebook）

許正宇及後參觀當年中隊駐紥的羅漢岩，瞥見寺內一棵果樹，聽說是會結出大樹菠蘿，無人刻意照料卻依然茁壯結果。他形容，仿佛山川有靈、萬物自有生機。歷史風雲變幻，但其精神將薪火相傳，代代不息。他指，民族記憶薪火相傳，年輕一代要明白，和平來之不易，家國情懷尤需珍惜。