選委會補選．持續更新｜首兩小時2300人投票　商界(三)投票率100%

2025年選舉委員會界別分組補選今日（7日）舉行，28名候選人競逐6個界別分組共21個席位。投票時間由上午9時至下午6時，投票人或獲授權代表可到設於5個不同地區的一般投票站（香港中央圖書館展覽館、九龍公園體育館、蕙荃體育館、調景嶺體育館及車公廟體育館）及一個專用投票站（跑馬地警署）投票。



截至早上11時，3,631名已登記投票人當中，有2,369人已投票，投票率達65.24%。投票結束後，所有投票箱會運送到設於香港會議展覽中心的中央點票站進行點票。點票結束後，選舉主任會先在點票區內向候選人及其代理人宣布選舉結果，其後在新聞中心的禮台上再次讀出結果。《香港01》記者現場直擊投票過程及點票結果。



【11:05】截室上午11時，3,631名登記投票人當中，有2,369人已投票，投票率達65.24%。其中商界（三）106名投票人均已投票，投票率達100%；科技創新界49個投票人中已有45人投票，投票率91.84%；勞工界675投票人之中有401人已投票，投票率59.41%；港九三會983人已投票，佔總投票人1,505的65.32%；新界三會819人已投票，佔總投票人1,242的65.94%。

【10:15】截至早上10時，3,631名已登記投票人當中，有1,527人已投票，投票率達42.05%。

南區區議員、港九三會投票人張偉楠表示，投票時考慮候選人是能否維護基層權益、其背景等，希望能選出能人推動經濟發展。他又指，今年選委會補選氣氛熱烈，競爭也激烈，因為候選人專業背景相近，在基層服務上經驗豐富，「都比較難揀」。被問到對成功當選委員的期望，張偉楠冀他們可以做好把關角色，將地區意見反映給特區政府。

【10:00】港九三會投票人林先生認為選舉氣氛踴躍，很早就收到候選人的資料單張，又指本身都對候選人有了解。至於投票準則，林先生表示認識大部分候選人，會考慮其工作是否積極，而今年候選人都符合心目中標準，相信競爭也很大。他期望候選人能為社區發聲，促進社會和諧。

【09:40】「而家落雨這麼多人，（選舉）氣氛都OK。」新界三會投票人劉生表示。至於今日下雨會否影響投票，他笑言應該不會，因為投票時間很長，又指候選人數目都適合，「有一百個人爭咁多位」，覺得候選人個個都有經驗，認為難以選擇。

【09:30】政制及內地事務局局長曾國衞及民政及青年事務局局長麥美娟分別到中央圖書館票站視察。

【09:15】來自飲食業的投票人梁生早上9點準時到中央圖書館投票站，他對候選人的期望是「當然要盡力」。梁生覺得今年選舉氣氛比較激烈，強調他所屬界別的候選人都符合他的投票準則，希望候選人盡力而為。

【09:10】到中央圖書館票站的商界（三）投票人徐先生表示，投票的準則是候選人是否為所屬界別、服務時間、服務成效等，覺得今次候選人都符合選舉投票要求，選舉氣氛非常好。徐生又表示，因為今天下雨所以專門提前到場投票。

【09:00】各票站開始運作，約3600名投票人或獲授權代表可到設於香港中央圖書館展覽館、九龍公園體育館、蕙荃體育館、調景嶺體育館及車公廟體育館的5個一般票站，及，位於跑馬地警署的專用投票站投票。

總共填補93空缺席位 近八成自動當選

選舉委員會由1,500名委員組成，負責選出行政長官、立法會選舉委員會界別議員，以及提名候選人出選行政長官選舉及立法會換屆選舉。選委會分為5個界別，各界別再設合共40個分組。

今次共有28個分組補選，總共100名候選人競逐93個選委空缺，當中22個分別合共72個空缺都是等額選舉，沒有競爭，即有72名候選人是自動當選，包括：飲食界、商界(第一)、商界(第二) 、香港僱主聯合會、酒店界、進出口界 、工業界(第一)、工業界(第二)、地產及建造界、中小企業界、旅遊界、航運交通界、中醫界、教育界、法律界、醫學及衞生服務界、體育、演藝、文化及出版界、漁農界、同鄉社團、基層社團、鄉議局、有關全國性團體香港成員的代表。

有競爭的分組包括商界（第三），建築、測量、都市規劃及園境界，科技創新界、勞工界、港九三會界別和新界三會界別。

商界（第三）



席位：1

選民人數：106

候選人：

郭端祥（49歲，從事保險業）

麥永賢（銀行行政人員）

建築、測量、都市規劃及園境界



席位：1

選民人數：55

候選人：

張翹楚（49歲，測量師）

張綺薇（61歲，規劃師、退休公務員）

科技創新界



席位：5

選民人數：49

候選人：

李煥明（53歲，科技公司總經理）

張梓昌（64歲，首席技術總監）

涂文偉（58歲，大學教授）

林漢明（65歲，教授）

楊夢甦（60歲，大學教授及管理層）

勞工界



席位：2

選民人數：675

候選人：

林千國（54歲，工聯會、從事飲食業）

詹勳澤（50歲，勞聯、公務員）

呂乃星（46歲，公務員）

港九三會代表



席位：6

選民人數：1505

候選人：

柯創盛（52歲，民建聯區議員）

溫俊文（50歲，商人）

郭金發（執行董事）

李詠民（51歲，勞聯區議員）

賴暖新（39歲，區議員）

阮建中（48歲，自由黨區議員）

余靜怡（56歲，商人）

新界三會代表



席位：6

選民人數：1242

候選人：

劉展鵬（36歲，工聯會區議員）

廖子聰（39歲，新民黨區議員）

黃楚淇（54歲，金融服務）

侯漢碩（44歲，民建聯區議員）

曾勁聰（42歲，工聯會區議員）

王槐裕（43歲，商人）

黃寳儀（43歲，區議員）

葉奕成（68歲，商人）

