選委會補選結果・持續更新｜料晚上九時許前點完票　今接三宗投訴

2025年選舉委員會界別分組補選今日（7日）舉行，6個界別28名候選人競逐21個席位，總投票率97.33%，共3,534人投票。現正點票，選舉結果將陸續出爐。選管會主席陸啟康投票結束後表示，預料晚上9時20分改掛8號風球前可以完成點票，又說全日接到三宗選舉投訴。



9月7日，2025年選舉委員會界別分組補選，其中一個票站位於香港中央圖書館展覽館。（何夏怡攝）

選管會主席陸啟康被問到天氣會否影響點票，他說一直和天文台保持聯繫，天文台今晚9時20分發出八號風球，故目標是9時20分前點票完成，最重要確保選舉安全，保障候選人和工作人員的安全，假如有工作人員需要提前離開，會酌情處理。

6個界別有競爭 28名候選人競逐21席

今次選舉有28個分組要舉行補選，其中22個分別合共72名候選人自動當選，包括飲食界、商界（第一）、商界（第二）、香港僱主聯合會、酒店界、進出口界、工業界（第一）、工業界（第二）、地產及建造界、中小企業界、旅遊界、航運交通界、中醫界、教育界、法律界、醫學及衛生服務界、體育、演藝、文化及出版界、漁農界、同鄉社團、基層社團、鄉議局、有關全國性團體香港成員的代表。

有競爭的6個界別，28名候選人競逐21個席位，包括商界（第三），建築、測量、都市規劃及園境界，科技創新界、勞工界、港九三會界。

▼投票結果▼

商界（第三）

候選人：

郭端祥（49歲，從事保險業）

麥永賢（銀行行政人員）

選舉結果：

建築、測量、都市規劃及園境界

候選人：

張翹楚（49歲，測量師）

張綺薇（61歲，規劃師、退休公務員）

選舉結果：

科技創新界

候選人：

李煥明（53歲，科技公司總經理）

張梓昌（64歲，首席技術總監）

涂文偉（58歲，大學教授）

林漢明（65歲，教授）

楊夢甦（60歲，大學教授及管理層）

選舉結果：

勞工界

候選人：

林千國（54歲，工聯會、從事飲食業）

詹勳澤（50歲，勞聯、公務員）

呂乃星（46歲，公務員）

選舉結果：

港九三會代表

候選人：

柯創盛（52歲，民建聯區議員）

溫俊文（50歲，商人）

郭金發（執行董事）

李詠民（51歲，勞聯區議員）

賴暖新（39歲，區議員）

阮建中（48歲，自由黨區議員）

余靜怡（56歲，商人）

選舉結果：

新界三會代表

候選人：

劉展鵬（36歲，工聯會區議員）

廖子聰（39歲，新民黨區議員）

黃楚淇（54歲，金融服務）

侯漢碩（44歲，民建聯區議員）

曾勁聰（42歲，工聯會區議員）

王槐裕（43歲，商人）

黃寳儀（43歲，區議員）

葉奕成（68歲，商人）

選舉結果：