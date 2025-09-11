同性伴侶登記｜吳秋北缺席投票　今早現身稱「請咗假」

立法會昨日（9月10日）否決政府提出的《同性伴侶關係登記條例草案》，身兼行政會議成員的工聯會會長吳秋北缺席投票，擔任行會召集人的新民黨主席葉劉淑儀在會後不點名指其需要向特首解釋。吳秋北今早在社交平台發文稱，法案被否決的結果體現政府與立法會各盡其職，事件的爭議應告一段落。



9月10日，立法會以大比數否決《同性伴侶關係登記條例草案》。

吳秋北今早現身立法會，參與籃球博彩法案二讀及三讀辯論，投票結束後他離開會議廳，在場記者追問昨日為何不出席投票，他回應稱「請咗假」。被問及對葉劉指其需向特首解釋有何回應，他回答「趕時間」，隨後進入電梯。

法案表決時同缺席 李慧琼在北京隔空表明反對立法

立法會昨日經過4小時辯論，在《同性伴侶關係登記條例草案》二讀時，87名議員參與投票，以71票反對、14票支持及1票棄權，予以否決。立法會主席按慣例沒有投票，吳秋北與正在北京參加全國人大常委會會議的李慧琼缺席。

全國人大常委李慧琼因正在北京參加全國人大常委會會議，缺席同性伴侶登記法案投票。圖為李慧琼上周在北京天安門城樓參加閱兵儀式。（李慧琼facebook）

李慧琼昨日傍晚在社交平台表態稱，雖然未能參與投票，但她的立場十分清晰，認為社會對草案沒有共識，否決法案符合本港社會主流價值觀。她又表示，政府完全可以透過更精準和靈活的政策設計來處理同性伴侶權益問題，毋須訂立一部具爭議性的專屬法例。

9月10日，立法會否決《同性伴侶關係登記條例草案》，投支持票的新民黨議員在該黨主席葉劉淑儀帶領下見記者。（何夏怡攝）

行會召集人葉劉淑儀指缺席者需向特首解釋

至於吳秋北，有知情人士指他以公務為由缺席投票。率領所有新民黨黨員在表決時投支持票的葉劉淑儀昨日表示，根據行會集體負責制原則，除非不在香港，否則應該支持政府的政策，不能夠出席投票的行會成員，要向特首解釋。

吳秋北：政府完成其不可為 立法會完成其所當為

連同葉劉淑儀在內，8 名身兼行政會議成員的議員有7名出席昨日會議，且全部投支持票，吳秋北成為唯一例外。事隔一晚，吳秋北今早在社交平台轉發工聯會就否決法案發出的聲明，稱法案被否決的結果體現政府與立法會各盡其職，事件的爭議應告一段落。