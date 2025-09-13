澳門明日選立法會　直選名單歷屆最少　岑浩輝：已具廣泛代表性

澳門明日（9月14日）舉行第八屆立法會選舉，當地兩間公共巴士公司及輕軌公司全日讓所有乘客免費乘搭，澳門立法會選舉管理委員會表示，此舉旨在方便選民投票。



澳門行政長官岑浩輝昨日視察投票站及聽取選管會匯報選舉工作安排。他呼籲澳門選民積極參與選舉投票，選賢擇能，齊心協力選出新一屆高質素、有代表性、為澳門長遠平穩健康發展打拼的立法會。



澳門在9月14日舉行第八屆立法會選舉，多個候選組別近日分別舉行造勢大會。（澳門電台提供）

12名參選人「不擁護基本法」 被取消費格

澳門立法會由33名議員組成，其中14席由直選產生、12席經間接選舉產生，其餘7席由特首委任。間選議席與本港功能組別近似，代表指定商會或行業，直選議席則以比例代表制形式選出，選民投給由多名候選人組成的候選名單，而非特定候選人。

澳門選管會在7月取消其中兩組參選名單共12名參選人候選資格，指他們不擁護澳門基本法，令今屆選舉直選部分剩下六組參選，創歷屆新低。岑浩輝昨日視察投票站時表示，選舉名單多少並非重要考慮因素，他更看重是依法、健康、有序、平和的選舉，並讓選民在和平有序及方便情況下行使投票權，選出心儀代表。他指出，今屆選舉6份直選及6份間選名單已經代表社會各階層、專業領域，具有廣泛代表性。

澳門「傳新力量」6名參選人在今年7月被取消資格。（資料圖片）

岑浩輝籲公務員認真履行投票義務

岑浩輝日前在澳門政府部署投票工作會議上表示，今屆選舉是澳門去年修訂立法會選舉法，進一步落實「愛國者治澳」原則後首次舉行的選舉，是澳門非常重要的政治活動。他呼籲公務人員作為特區管治團隊的一員，認真履行投票義務。

澳門行政長岑浩輝表示，今屆選舉是澳門去年修訂立法會選舉法，進一步落實「愛國者治澳」原則後首次舉行的選舉，是澳門非常重要的政治活動。（澳門電台提供）

公共交通全天免費服務 便利選民投票

本屆選舉有37個投票地點，共設有38個直選票站和5個間選票站，選民可於明日早上9時至晚上9時投票。為便利選民行使投票權，全澳各區投票站附近的公共街道或公園休憩區，設置了29個選舉服務站。除了提供全天免費公共巴士和輕軌服務外，當局還開設5條點對點免費接駁巴士專線，方便選民登記地址為澳門境外的人士及澳門大學教職員和學生前往投票。