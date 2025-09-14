澳門立法會選舉．直擊｜半日投票率36%歷屆最高　岑浩輝感謝選民

澳門今日（9月14日）舉行第八屆立法會選舉，投票時間由上午9時至晚上9時，截至下午3時，直選部分的投票率已達35.71%，為澳門回歸以來歷屆立法會選舉同時段最高。澳門行政長在岑浩輝下午巡視票站時表示，感謝選民支持立法會選舉。



9月14日，澳門舉行立法會選舉，行政長官岑浩輝到票站投票。（梁鵬威攝）

岑浩輝今早約10時已到慈幼中學票站投票，他當時呼籲所有登記選民投票「用你們手中的一票，選出愛國者治澳的、有擔當的立法會議員」。下午3時15分左右，他再到化地瑪聖母女子學校票站巡視，他詢問工作人員工作情況，關注投票是否順利。澳門行政法務司司長張永春及選管會主席盛銳敏陪同巡視。

澳門立法會共有33個議席，其中14個經直選席位，另外有12席屬間接選舉、7席由行政長官委任。直選部分有超過32.8萬選民合資格投票。今早票站開門前，多個票站已見人龍，其後每個小時的投票率亦一直高於過往各屆立法會選舉。

9月14日，澳門舉行立法會選舉，大批選民一早到慈幼中學票站投票。（梁鵬威攝）

有選民表示，提前透過電子系統了解所屬票站，投票過程快捷順暢，而公司亦特意安排員工放假數小時，方便他們投票。另有需要照顧小朋友的選民稱，當局容許選民帶同小朋友投票，是不錯的安排，可以自幼向小朋友灌輸公民責任意識。