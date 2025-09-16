直播｜李家超行會前見記者　施政報告封面及主題料揭盅

行政會議休會兩個月後，今日（16日）復會，行政長官李家超將於會議前會見傳媒，料展示明天（17日）發布的新一份施政報告封面及主題。施政報告諮詢期兩次主題都是「拼經濟謀發展」和「惠民生建未來」，今次主題會否與過去兩年相同？將會揭盅。



施政報告明天發表

李家超日前在社交媒體預告今年宣讀施政報告時，將戴上由香港高等教育科技學院師生團隊設計及製作的綠色領呔，靈感來自港珠澳大橋、青馬大橋和汀九橋，象徵本港內聯外通的優勢。

該片段頭八秒是用人工智能AI生成。消息指，今年施政報告有不少篇幅聚焦AI發展，包括推動政府部門應用AI處理政務，以及在中小學教育中加入更多有關AI的內容。

行政長官李家超宣布，今年宣讀施政報告時，特區管治團隊將穿戴由香港高等教育科技學院師生設計的領巾和領呔。（李家超facebook）

施政報告另一大焦點是北部都會區。李家超多次表明對北都發展「心急如焚」，消息指，今次施政報告會有「令大家收貨滿意」的細節，涉及設立高層次專責機構以求打破行政壁壘，以及在土地政策等方面拆牆鬆綁。

近日有關施政報告的受矚目消息還包括重新推出公屋租置計劃、每名新生子女可享有的26萬元免稅額增加至至少出生後首兩年、解除寵物狗入餐廳禁令，以及公布推行公級公務員責制的細節等等。