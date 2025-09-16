公屋母子收樓悲劇　李家超：要求房署考慮個案特質　人性化處理

行政會議休會兩個月後，今日（16日）復會。行政長官李家超在會議前會見傳媒，被問到公屋母子收樓悲劇，如何令機制真正做到情理兼備，他說要求房署處理個案時，考慮其特質，以人性化處理，並引入醫護代表加入相關上訴委員會，特別處理涉及精神病租戶的個案，形容執行機制上「沒有最好只有更好，一定有優化空間」。



天水圍天恩邨。（王海圖攝）

天水圍天恩邨一對患精神病母子被收回單位後輕生，房屋局在今次悲劇力陳已採取「情理兼備」措施，包括通融短期續住、找社工、申請中轉屋。但家屬透露無申報的兩幅估值70萬元土地，乃離異父親疑以金錢利誘兒子簽文件，又質疑房署處理個案無人情味。

今次事件反映識別、評估及支援有精神健康問題或年老等弱勢租戶的機制上，可能有盲點，李家超被問到天恩邨精神病患母子被沒收公屋後先後自殺，對弱勢人士行使酌情權，譬如無限期暫緩收樓是否可行，以及政府會否考慮改善機制，達到情理兼備？

9月16日，行政長官李家超行會前會見傳媒。（黃寶瑩攝）

李家超要求房署考慮個案特質 人性化處理

李家超表示對事件感到很難過，也思考過兩個問題，包括對於違規公屋住戶，在政策和執行上是否應該收回單位，執行政策上有否優化空間。他回顧過去打濫成績，指收回九千個單位，可能涉及三萬人因而可以上樓，如果不收公屋，這三萬人都要等。

沒有最好只有更好，一定有優化空間 李家超

但執行方面，李家超形容「沒有最好只有更好，一定有優化空間」。他引述有意見指可以在上訴委員會組成上，增加醫護代表，收回公屋工作問題上給予意見，認為特別是處理有精神健康問題的個案，可充分考慮醫護角度的意見。另外，他要求房屋署在制度上要做到情理兼備、人性化，考慮個別個案特質處理。