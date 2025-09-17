施政報告2025｜政黨議員紛表支持　經民聯：「可打90幾分」

行政長官李家超今日（9月17日）發表以「深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來」為主題的《施政報告》，立法會多個政黨與議員反應正面。民建聯指李家超提出的推動經濟與民生措施與民建聯主張相符，會全力支持；經民聯主席則其建議有九成獲接納，會為施政報告「打90幾分」； 新民黨亦形容今次《施政報告》既照顧市民需要，亦有促進長遠經濟轉型的舉措。



民建聯支持推部門首長負責制 繼續爭取重推租置

李家超今日在《施政報告》提出設立「部門首長責任制」，成為輿論關注焦點。民建聯主席陳克勤表示，推出部門首長責任制屬務實措施之一，有助增加施政問責，提升管治效能。民建聯又認為，政府提出打擊黑工及推動精神健康，均回應了社會訴求。不過，民建聯極力主張重推公屋租置計劃卻最終落空，陳克勤稱會繼續爭取。

民建聯立法會議員集體回應《施政報告》。（直播截圖）

《施政報告》一大重點是加速發展北部都會區，一直關注此議題的民建聯主席劉國勳對相關篇章內容表示支持。對於李家超提出成立由特首新自領導的北都發展委員會，劉國勳指北都發展需要有督導、有明確分工及帶領的人物，他又認同就北都發展設立專屬法例，樂見政府採納其意見。

經民聯用16字評價 稱九成建議被接納

經民聯以「應對挑戰 投變革新 投資未來 加強信心」評價今年的《施政報告》。經民聯主席盧偉國表示，《施政報告》聚焦經濟和民生，與經民聯的理念相當一致，而且經民聯提出的建議有九成被接納，所以會為施政報告「打90幾分」。

經民聯議員回應《施政報告》。（經民聯）

身兼立法會議員的經民聯行政會議成員林健鋒表示，施政報告提及將還息不還本安排延長一年，並將中小企融資擔保計劃底下八成擔保產品的申請再延長兩年，是中小企的及時雨。該黨另一梁美芬則表示，放寬非本地自資大學生比例至50%，有助吸引「一帶一路」及東盟國家優才。

自由黨歡迎延長擔保計劃：讓中小企舒一口氣

自由黨主席邵家輝亦歡迎《施政報告》將中小企融資擔保計劃下八成擔保產品的申請期延長兩年，及將還息不還本安排再延長一年，以及豁免小販、食物等牌照首次簽發或續期費用， 認為可讓中小企舒一口氣。自由黨亦歡迎施政報告提出大力推動北部都會區發展的方向。