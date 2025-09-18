施政報告2025｜｢責任制｣為何無提高官？李家超：我大元帥管將軍

新一份《施政報告》出爐，行政長官李家超今日（18日）出席立法會答問會，跨黨派四名議員關注輸入外勞對本地就業的影響，其中民建聯梁熙表示當部分行業失業率上升時，當局會否設「熔斷機制」停止輸入外勞。李家超的回應「無落閘」，提到會動態留意輸入外勞情況，「唔可以鐵板一塊」，要因時制宜，會觀察目前今次收緊措施後的實行情況。



行政長官李家超到立法會出席《施政報告》答問會。（廖雁雄攝）

李家超：會加快發展北都專屬法律

會上，李家超率先發言表示，今年是十四五規劃收官之年，施政報告是香港謀發展惠民生進程表。他指施政報告闡述了改革理念，建立了部門首長責任制的目的，是推動有效管理團隊及運作系統，與公務員行政問責、問責官員責任制銜接。AI效能方面，他表示公營機構系統都要反覆測試，確保安全落實AI政務。

經濟方面，施政報告在加快發展北都、產業革新兩個專章講述具體行動。他指，過去三年努力將北都基本規劃出台，成立北都發展委員會，新思維制定發展區營運模式，加快發展北都專屬法律，會引入培育產業，更快更靈活方式創造高收入職位，提升生產力。

9月18日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告》答問會。（直播截圖）

李家超指，一國兩制下有優勢，過去發揮引進來，未來要聚焦走出去。施政報告談及如何融入國家發展大局，深化國際交往合作，提出系列措施鞏固地位。他指要發揮金融貿易服務，創造就業及收入，以教育科技人才一體化發展，推動文體旅協同發展。

改善民生是施政最終目標，他指民生與經濟息息相關，經濟增長是改善民生基礎，民生改善帶動社會需求激化經濟發展，兩者相輔相成。他指包括增加公屋供應、推動綠色運輸系統、深化醫療改革、強化基層醫療、支持本地經濟、支援中小企、精準扶貧等。

安老方面會繼續推動，加強院舍照顧服務，設立社會高齡化對策工作組。會持續推動婦女發展。他說準備施政報告時走訪社區，聽取吸納市民意見，又採納大量議員意見，感謝每一位市民及議員提出大量有用建議。結合政府謀劃及民間智慧，是策略部署。

9月18日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告》答問會，民建聯梁熙發問。（直播截圖）

梁熙關注「熔斷機制」停外勞？李家超無落閘：因時制宜

民建聯港島東立法會議員梁熙提問，餐飲業和建造業的失業率接近7%，形容行業職員處於水深火熱之中，會否設計一個熔斷機制，單一行業失業率超過某個數字，就停止輸入外勞。

李家超指一定會堅守本地就業優先的政策。他重提2023年制定輸入勞工政策，是因為考慮到勞動力人口減少，人力最高峰是2018年，有367萬勞動人口；2023年時少了19萬人。他指，直到2025年，勞動人口344萬人，還是缺失十幾萬。李家超說，老齡化也影響勞動人口數字。

9月18日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告》答問會。（直播截圖）

他表示，輸入勞工必須要確保本地就業優先，很反對濫用輸入外勞機制，所以今次施政報告針對建築、餐飲「做手術」，確保真正有需要才輸入，方式有審視本地招聘、打擊黑工、舉報熱線。

他說會動態留意輸入外勞情況，「唔可以鐵板一塊」，要因時制宜，要觀察目前今次收緊措施實行後，「睇下情況點」，勞福局會留意情況。他說因為有餐飲業需要擴大，舉例現時處於經濟轉型期，有快餐、非中式有擴張空間，就比較需要人，但都要「請咗本地勞工先」。

建造業方面，李家超說政府有預留三百億元，希望增加碼頭等工程，增加本地就業。

9月18日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告》答問會，教育界議員朱國強發問。（直播截圖）

朱國強關注改變教師註冊機制

教育界議員朱國強提問，前線教師反應教師入職的培訓和言行操守要求很嚴格，是否還有必要改變註冊機制？以及教師沒入學校執教日後是否會被釘牌？李家超形容「對教師專業很重視」，明白有教師註冊並未100%參加教師工作，相信教育局會通過理性討論，保證教師專業符合市民的要求。

9月18日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告》答問會，勞聯立法會議員林振昇發問。（直播截圖）

林振昇關注會否設輸入外勞上限

勞聯立法會議員林振昇表示，失業率上升，笑言「以前有手、有腳、有呼吸就會請」，但現時中年人士任廚師都不容易。他指如果失業率上升例如4%，部分行業升到7%，有什麼保就業措施，例如會否設輸入外勞人數上限、加大基建、開設臨時職位？

李家超回應指，本地就業優先、會打擊黑工，會動態留意情況。他指，勞工及福利局會留意審批程序，引入外勞要證明聘請不到人，當局會動態留意。他指如有效就證明是可取的方法，如不符合要求，會有新的做法。

9月18日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告》答問會，工聯會立法會議員梁子穎發問。（直播截圖）

李家超：多年來產業結構「無動過手術」

工聯會立法會議員梁子穎關注未來如何幫助很想就業的工友能夠就業，用好本地勞動力。

李家超稱，施政報告提及引入高端、有競爭力的產業，對創造就業有很積極的作用。他續指，在經濟轉型期中，部分行業如金融貿易收入倍增，部分行業就減少，形容多年來香港產業結構方面「無動過手術」，今次專章提及要引入產業、本地培育，推動多元產業、引導投資，料可以令整體產業發展很好。

另外，他強調也要發展高質量產業如醫藥，有連續產業鏈的產業如回收業市場都龐大。他強調，現時香港要改變產業機構，而不是單一地依賴服務。李家超又說，他上任以來成立的港投公司也是為了製造更多就業崗位。

9月18日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告》答問會，法律界立法會議員林新強發問。（直播截圖）

律政司會增外判工作？李家超：林定國已非常加力 會探討

法律界立法會議員林新強指非常滿意施政報告，尤其回應法律界需要方面。他認為部門首長責任制可完善治理能力。不過他指很多改革都需要法律支持，律政司工作繁忙，工作可否外判？

李家超點名律政司司長林定國已非常加力推動工作，多謝大家意見。他指調解方面都有大量工作，希望法律服務滲入不同行業，譬如體育方面引入調解，另外仲裁是香港優勢，大灣區方面在法律專業推介，副司長都不遺餘力。

外判律政司工作方面，目前已在特定案件都採用此安排。李家超認為是好政策，律師專業都是按證據及法律原則處理，現有機制都有外判。至於如何加大力度減輕律政司工作壓力，善用業界能力，會不斷探討。

9月18日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告》答問會。（直播截圖）

談部門首長責任制 李家超：平日強身健體、感冒都會少

部門首長責任制方面，李家超指多年來沒有系統化，沒有全面制度化，今時今日社會對一些事件特別關注，要還公務員公道就需要公平公正調查，建立制度不是因為單一事件、個人，制度存在是整體性，大家應明確有信心。

他指，「公務員團隊是優秀的，全世界效率第二，如賽跑是銀牌；但都有不好的時候，三項鐵人都有病的時候」，制度存在是有問題出現時找出責任誰屬。他指最好沒有問題，例如「平日強身健體、傷風感冒都會少」。他指政府有70多個部門，如全部將政策落到地，整體效能才會好。

9月18日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告》答問會。（直播截圖）

AI效能組設KPI？李家超：兩個月交報告 唔夠快我會追究

民建聯立法會議員李慧琼提問，會否為AI效能促進組定下KPI，產生階段性成果，令有想在香港開公司的企業，可以透過AI申請，最終吸引更多企業落戶香港。

李家超指，促進組有三個目的，第一是用AI刺激部門工作程序，第二是重組工作流程，如果說用AI影響整個社會，目前仍處於初階，在初階訂立任何指標會限制發展速度，但李家超說要求促進組三個月內提交報告。

李家超亦說，他也定下規則，要先做和公眾接觸的AI內容，令公眾直接受益，他不會對AI效能促進組有任何限制，只要求定期交報告，第一份報告會要求兩個月後交。他又稱，要求政務司副司長負責該組，是因為希望起到督導的作用，亦要求請業界專家加入該組提供幫助，亦希望市民給更多意見。

9月18日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告》答問會，勞聯周小松提問。（直播截圖）

周小松質疑多工種外勞不設限 李家超：打擊濫用是肯定的

勞聯周小松舉例廚師工種已有數千個配額批准，問政府基於什麼原因評估侍應生和初級廚師才須限制，而其他工種則不需要？是否考慮將有關措施擴展到所有勞工輸入申請？

李家超回應指，因兩個工種佔輸入勞工的一半，在這兩個工種「開刀」可以打擊濫用，表示會動態調整相關措施。他強調，「本地優先是肯定的，打擊濫用是肯定的，打擊黑工也是肯定的」。

9月18日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告》答問會，民建聯立法會議員李世榮提問。（直播截圖）

李世榮關注社福資源如何到位 李家超：無任歡迎意見

民建聯立法會議員李世榮指，政府預留5億元開支推出照顧者措施，但關注資源如何用得到位，例如會否考慮聽取社福界及立法會意見後，才決定使用資源的方向。

李家超指，支援照顧者很重要，特別是香港有老化的挑戰。他指非常希望聽到關注資源運用優次的意見，無任歡迎、無言感激。他指，以前沒有需要照顧者的資料庫，多謝不同部門，特別多謝三個政策局。他又多謝關愛隊，以及參與的熱心人士。

9月18日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告》答問會，A4聯盟立法會議員梁文廣提問。（直播截圖）

梁文廣盼綠置居減細單位比例 李家超：認同越住越大 會努力

A4聯盟九龍西立法會議員梁文廣詢問特首心目中的資助出售房屋大單位比例，要增加多少才足夠，會否考慮將綠置居減少細單位？

李家超指，房屋是他施政的重中之重，市民希望住大一些是很正常，最終目標是令市民住得更好。他指，減少輪候公屋時間以達5.1年，但未夠，2026-27年度目標是4.5年，要追趕程度，他感謝政府同事的努力。

他指，居屋未來五年會增加超過一半的供應量，令買居屋的機會大了，今次將綠表比例都提升了，是一石兩鳥，促進公屋流傳又能讓市民買到居屋。他認同要住的房子越來越大、縮短輪候時間的工作不容易做，但政府會努力做，令置業階梯逐步豐富。

9月18日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告》答問會，經民聯立法會議員陸翰民提問。（直播截圖）

陸翰民盼加強宣傳「遊艇經濟」 李家超：樽頸是泊位不足

選委界陸翰民引述業界認為香港有優勢成為「亞洲遊艇樞紐」，提問能否借助經貿辦、駐內地辦、旅發局和貿發局一同宣傳「遊艇經濟」。

李家超回應指，遊艇旅遊很有優勢、很有經濟價值，是推動多元發展的一個重要考慮。政府已經統整了貿發局、投資推廣署、經貿辦以及駐內地辦事處，通過香港「引進來走出去」，幫助出海企業。

他形容，「香港真是很幸運」，有國際化市場和內地市場，「遊艇自由行的空間好廣闊」，唯一樽頸是遊艇泊位不足，因此允許沒有泊位都能來香港。他強調遊艇旅遊是高端旅遊，「比普通旅客帶來更多倍的經濟。」

9月18日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告》答問會，民建聯立法會議員林琳提問。（直播截圖）

「責任制」無提高官=追責降級？李家超：我大元帥管將軍

民建聯立法會議員林琳關注「部門首長責任制」的名稱，沒有如之前所述稱為「高級公務員責任制」，詢問為何會改名？無提高級公務員是否意味追責降級至D5、D6級政務官，若常任秘書長出問題，是否要委員會調查？

李家超指，如果去打仗一定管將軍，由將軍管好將領，正如政府有那麼多公務員，「我做大元帥一定係管將軍」。他指，常秘協助司局長制定政策，執行必歸部門，落實是前線做的。他指政策如果95分，前線當然不要讓政策打折。

他指，部門首長責任制，出現問題找到責任誰屬，令平時大家強身健體，令部門有效管理，平日應該做好，例如「Keep Fit」搞好身體，病的時候要醫治，但70多個部門例如都可以出戰奧運就不錯。他指要建立獨立於政府的調查隊伍，隨時讓大家知道會調查，隊伍獨立、公平、熟悉、嚴格，今次機制可以查到最高級公務員，形容是全面的機制。

他指對公務員要公平，對當事人調查清楚，亦是對各方的公道交代。他強調要帶領高級公務員做好管理，有如將軍帶好自己的將領士兵，這樣才可以各司其職，好像特首指揮好十五個局，他未必懂得拉小提琴，但拉小提琴的要做得最好，大家做好交響樂曲就做得最好。

9月18日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告》答問會，體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛提問。（直播截圖）

香港大球場官、商、學共營？ 李家超持開放態度

體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛提到未來有否可能令香港大球場和市場更好地合作，探討官、商、學共營模式，令大球場長期營運。

李家超表示，好的意見一定吸納，但有些可能今年做、有些遲一點做。至於大球場如何釋放其價值，歡迎在座議員提出意見；至於如何結合政府和高效市場去發展大球場，他提及國家主席習近平曾在2022年提出，特區政府要將有為政府和高效市場更好結合起來，港府正落實這個理念。

他續指，場地的運用正好是香港多年來的瓶頸，表演、藝術、運動場地都曾面對這個問題，多年來政府都有努力解決，既然整個社會都認同場地重要，政府會認真考慮康文署場地釋放的做法。他進一步指，除了康文署場館，沙灘亦值得利用其價值，要盡量用好這些場地，強調政府要有改革的精神，不改革會失去更多，若在過程中有需要改善的地方，希望能收到意見。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》。（廖雁雄攝）

李家超：「深化改革」是政府責任

李家超總結發言時指，香港正邁向由治及興的關鍵節點，處於不可逆轉的經濟轉型期，是邁向經濟更強大的必經過程。他強調施政初心和最終目標是「經濟與民生」，二者相輔相成——「經濟增長是改善民生；改善民生可以令市場激發新活力，創造更多的優質職業，帶動工資上升；政府則會增加財政收入，建設更多基建，提供更多公共服務」。

他強調，「深化改革」除了是政府責任，更是整個社會需要一齊參與和推進的工作，希望《施政報告》可以在立法會得到充分討論和議員支持，希望可以一齊落實《施政報告》理念，「深化改革、新系民生、發揮優勢、共創未來。」

行政長官李家超今（17日）發表任內第四份《施政報告》。（廖雁雄攝）

設「部門首長責任制」 失職公務員可被扣糧、革職

李家超新一份《施政報告》，公布「部門首長責任制」細節。當部門出現問題，會按照公務員犯事的大小輕重程度，分兩級制調查，釐清責任誰屬。輕則由部門首長負責，查找不足並改善，按照公務員管理制度對過失人員作出行政或紀律處理。

如部門出現嚴重問題，或有跡象顯示可能涉及部門首長，將設獨立調查小組負責，由現有的「公務員敍用委員會」擴大職能處理，可邀外部專家參與。後果包括警告、譴責、不獲增薪、降級、扣薪、勒令退休以至革職等。

啟動新「部門責任制」查物流署？李家超：跟舊機制處理

李家超說要提升政府效率，就要加強管理公務員，就如「將軍管好士兵」，機制對優秀公務員更公道，直言擔憂官員責任制者不配做首長，並應感到羞恥。

被問到會否擔心高官責任制變卸責制，李家超指「不是一個人說的算」，特首、司局長可以啟動調查機制。而冒牌水事件按舊機制處理，因新小組未成立。

設北都發展委員會由特首領導 立專法放寬土地用途

為北部都會區發展心急如焚的李家超，亦在《施政報告》宣布成立由他領導的「北都發展委員會」，拆牆鬆綁簡化行政程序，加快發展，包括引入快速審批制度降低成本及縮短工期、靈活批撥土地推動企業落戶投資，及容許北都土地業主主動交回政府計劃徵收的土地，抵銷原址換地或「片區開發」須繳付的金額。

政府將為加快發展訂立北都的專屬法律，包括加快批出建築圖則、放寬分區大綱圖的准許用途及微調發展參數、繳付徵收土地的賠償等。