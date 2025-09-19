控煙條例刊憲　五措施即日生效　包括加強未完稅煙草罰則

政府今日（19日）在憲報刊登《2025年控煙法例（修訂）條例》，部分措施即日生效，包括未完稅煙草相關罰則由罰款100萬元及監禁兩年提高至罰款200萬元及監禁七年；禁止向18歲以下人士提供另類吸煙產品和傳統吸煙產品，違者一經定罪分別最高可被判罰款50,000元及監禁六個月，以及罰款25,000元等等。



醫衞局發言人表示，吸煙是導致死亡及疾病中最重要但可預防的風險因素。政府銳意進一步降低本港吸煙率和減少二手煙對市民的影響，《修訂條例》刊憲，落實推行新一階段控煙措施，標誌着全社會對推動控煙和保護公眾健康的決心。



《2025年控煙法例（修訂）條例》今日刊憲。(資料圖片)

▼以下措施即日生效▼



1. 未完稅煙草相關罰則由罰款100萬元及監禁兩年提高至罰款200萬元及監禁七年

2. 把有關罪行列入《有組織及嚴重罪行條例》，容許海關凍結與違法煙草活動相關的資產；

3. 《應課稅品條例》下有代價地就未有向海關人員作出申報罪行不予檢控的罰則由2,000元提高至5,000元；

4. 售價低於煙草稅的煙支須證明已課稅；及

5. 禁止向18歲以下人士提供另類吸煙產品和傳統吸煙產品，違者一經定罪分別最高可被判罰款50,000元及監禁六個月，以及罰款25,000元（如少於指定數量傳統吸煙產品可被處以定額罰款3,000元）。

私煙。（資料圖片）

完稅標籤制度第一階段將在明年第四季推出

打擊私煙方面，海關正籌備引入完稅標籤制度，讓前線執法人員、業界和市民更有效地分辨已完稅煙和未完稅煙。完稅標籤制度第一階段將在2026年第四季推出，目標於2027年第二季全面實施。

醫衞局發言人指，政府會繼續以循序漸進和多管齊下的方式推動控煙進程，強化宣傳教育及戒煙工作，並探討各項中、長期控煙措施，全方位杜絕煙草製品對社會的禍害，邁向「無煙香港」。