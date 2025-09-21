陳茂波：金融發展未能直接帶動餐飲和零售業　盛事令市場氣氛變好

財政司司長陳茂波今早（21日）表示，雖然本港金融發展未能直接帶動餐飲和零售業，但整體來說市場氣氛好了些，也多了外國遊客來港，所以未來數個月將有更多盛事活動。



他指過去幾年不同國家考慮到地緣政治因素，要分散風險，多了人儲蓄黃金及人民幣。香港的角色是做全球最大離岸人民幣中心，因為在香港可自由兌換人民幣。



財政司司長陳茂波。（資料圖片/財政司網誌）

陳茂波今早在商業電台節目表示，金融市場發展雖然未直接在零售、餐飲體現帶動作用，但整體來說市場氣氛好了些，也多了外國遊客來港，所以未來數個月將有更多盛事活動。他認為市面會持續暢旺，而過程中相關行業將轉型，例如很大的酒樓可能要轉一轉，可能未必大規模，因為現在結婚、宴請都少了很多，要「做精些、做專些」。

陳茂波：香港的角色是做全球最大離岸人民幣中心

另外，陳茂波指，過去幾年不同國家考慮到地緣政治因素，要分散風險，多了人儲蓄黃金及人民幣。香港的角色是做全球最大離岸人民幣中心，因為在香港可自由兌換人民幣，亦有不同的投資工具、投資產品可以人民幣買賣，亦可以通過「南向通」來盤活。

他亦指，欲進一步強化股票市場，便要開拓更多好的上市公司、國際企業來港上市，包括中東及東南亞公司。他自己外訪時，亦鼓勵交易所跟對方簽多些互認協議，令這些公司來港上市時，也可以同時在其他地方上市，例如同時在香港及新加坡上市。