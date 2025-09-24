颱風樺加沙｜頒布「極端情況」停課停工？消息：政府高層開會研究

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風「樺加沙」吹襲本港，十號風球生效期間，多區塌樹、水浸報告，港鐵正檢查受損電纜設施，盡快搶修令所有露天路段列車恢復行駛，目前港鐵評估需頗長時間修復。



《香港01》獲悉，特區政府高層開會研究是否需要頒布主要用於災後的「極端情況」，以決定明天（25日）是否適宜上班、上學。不過，政務司司長陳國基早前已表明，紀律部隊和承辦商會迅速出動清理災後塌樹或受破壞設施。外界預料可以有充足時間處理。



超強颱風樺加沙襲港，天文台發出十號颶風信號期間，有市民走到街上感受風力。（夏家朗攝）

山竹襲港後翌年設「極端情況」

「極端情況」是因應超強颱風山竹2018年9月16日襲港後設立，當時全港多條主要交通道路因有塌樹、山泥傾瀉、交通燈損毁、危險天秤或棚架等無法行車，需要封路。風後交通未復常，大批市民9月17日早上上班時缺乏交通配套，情況混亂，非常不滿，批評政府善後安排失當。

超強颱風樺加沙襲港，天文台發出十號颶風信號期間，在港島杏花邨有停泊路邊車輛車身損毀。（廖雁雄攝）

2023年「世紀黑雨」發出一次「極端情況」

於是，政府翌年6月3日公佈設立「極端情況」，並於勞工處的《颱風及暴雨警告下工作守則》作出相關修訂。當遇上超強颱風或其他天災，政務司司長便會召開跨部門督導委員會會議，若有「極端而廣泛」影響，如大規模停電、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉，或公共交通服務嚴重受阻，督導委員會會考慮公布「極端情況」，機制設立6年多以來，只於2023年9月8日至9日的「世紀黑雨」期間發出一次。

超強颱風樺加沙襲港，天文台發出十號颶風信號期間，大埔林村河接近氾濫。（夏家朗攝）

消息：政府高層開會研究需否頒布「極端情況」

今次超強颱風「樺加沙」吹襲本港，十號風球生效期間，多區塌樹、水浸報告，港鐵正檢查受損電纜設施，盡快搶修令所有露天路段列車恢復行駛，目前評估需頗長時間修復。

《香港01》獲悉，特區政府高層開會研究是否需要發布主要用於災後的「極端情況」，以決定明天（25日）是否適宜上班、上學。不過，紀律部隊和承辦商會迅速出動清理災後塌樹或受破壞設施。外界預料可以有充足時間處理。

超強颱風樺加沙逼近，政務司司長陳國基等官員9月22日到風暴潮黑點鯉魚門視察防備工作，他表示市民安全永遠是政府首要考慮。(梁鵬威攝）

陳國基：希望「極端情況」不用再用

政務司司長陳國基前天（22日）被問到今次「樺加沙」威力有如「山竹」，既然停課兩日，又呼籲僱主體諒和有彈性，會否考慮動用「極端情況」呢？具體有甚麼準則才會考慮去用呢？

我們希望極端情況不用再用，但是如果有需要，我們會用，情況就是這樣。 2025年9月22日 政務司司長陳國基

當時，陳國基表示八號風球過後，紀律部隊一定會幫忙先做，但是承辦商都會出來做，目的就是希望即使設施受到破壞，也能夠迅速復原，令市面盡快回復正常。