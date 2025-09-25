簡樸房｜立法會恢復二讀　議員擔心改裝費轉介租戶

立法會今日（25日）恢復二讀《簡樸房條例草案》，日後住宅樓宇分間單位須滿足相關的最低標準並獲認證為「簡樸房」方可出租作居住用途，以確保相關分間單位能提供合理和安全的居住環境。條例草案旨在訂明「簡樸房」規管制度規管範圍、登記制度和寬限期、最低標準、認證制度、上訴機制、罪行和罰則等。不少議員發言期間，擔心分間房營運者將改裝費轉介租戶，以及呼籲政府落實詳細的實務守則。



陳克勤：避免供應不足推高租金 執行過程應有實務守則

法案委員會主席、民建聯立法會議員陳克勤指，條例草案是標誌處理劣質居所的一個階段，奠定了法律基礎。他指，如法律得到通過，執行過程要有實務守則不斷調整及優化具體標準，確保條例有效執行。他又稱社會關注落實改造分間房，以及讓劣質劏房退場，但寬限期不能成為觀望期，要讓住戶及業主有清晰預期，避免供應不足推高租金。

梁文廣促設簡樸房樣版供參考

房委會委員、A4聯盟立法會議員梁文廣稱，條例草案列出具體標準，惟分間房間營運者覺得文字標準不夠直接令人理解，要有清晰實務守則，希望有簡樸房樣版間，降低業主改裝房間的難度。其次，他擔心改裝的成本轉介到租戶，促政府提出建議的裝修成本及價格以供參照。

簡樸房｜施政報告提出逐步取締劏房，訂立「簡樸房」概念為合規劏房登記。（立法會文件）

簡樸房｜圖為不合標準的「簡樸房」窗戶，面向四邊圍封的天井。（立法會文件）

簡樸房｜「簡樸房」至少有一扇可開啟的窗戶，須面向街道、通道巷、庭院、半圍封天井等。（立法會文件）

明年3月起接受登記認證 為期12個月

政府早前向立法會提交「簡樸房」規管制度的條例草案，計劃2026年3月1日起，開始接受劏房登記和「簡樸房」認證申請。登記期為期12個月，期內完成登記的單位可獲劃一36個月的寬限期，讓已登記業主或營運者改動單位和申請認證，以符合法例標準。而寬限期前6個月定為「倒數期」，換言之即是2029年9月1日起，禁止已登記但無有效認證的單位訂立新租賃。

至於執法方面，將於2027年3月1日起開始實施。當局強調，會透過社工協助受影響住戶尋找居所搬遷，為有需要的住戶暫時提供安置，但他們不會因為執法行動而獲提早編配公屋單位，以免對其他輪候公屋人士不公平。