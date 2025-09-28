港澳辦三度轉載批評美總領事文章　劉慧卿及一區議員與伊珠麗合照

美國新任駐港總領事伊珠麗上月履新後，日前分別與政務司前司長陳方安生、民主黨前主席劉慧卿在招待會上見面，伊珠麗連日來被大公文匯抨擊勾結亂港分子，港澳辦昨天（27日）三度轉載相關批評文章，最新一篇解讀外交部駐港特派員崔建春與伊珠麗見面的發言，形容雖然沒有明確的「警告」字眼，但無一處不在「劃紅線」。



與劉慧卿同場的招待會上，有區議員獲邀參與。劉慧卿今日（28日）在社交平台再上載與伊珠麗的合照，與之前一張的分別是同框者包括中西區委任區議員陳建強。



左：崔建春；右：伊麗珠

港澳辦三度轉載批評美總領事伊珠麗文章

港澳辦昨日（27日）轉載大公文匯網題為《提出警告 劃下紅線》的文章，解讀外交部駐港特派員崔建春9月23日與伊珠麗見面時，敦促對方不得干涉香港事務和中國內政。文中形容崔建春是對伊珠麗履新一個多月來的表現發出嚴厲警告，強調「雖然新聞內容並沒有明確的『警告』字眼，但可以說無一處不在『劃紅線』」。這次是第三次轉載批評伊珠麗的文章。

敦促美方取消對港制裁，要求伊珠麗總領事以符合外交官身份的方式在港履職，不得干涉香港事務和中國內政，為中美關係、港美關係發展和香港繁榮穩定發揮建設性作用。 外交部駐港特派員崔建春

民主黨前主席劉慧卿與美國駐港澳總領事伊珠麗合照。（劉慧卿FB）

轉載點名陳方安生、劉慧卿批評文章

上周三，港澳辦一天內兩度轉載《文匯報》分別點名陳方安生和劉慧卿的文章，內容包括斥伊珠麗勾結亂港分子、不容亂港勢力胡作非為等。

其中一篇題為《國安屏障已築牢 不容亂港勢力胡作非為》的文章，內文不只針對伊珠麗與陳方安生的會面，亦點名民主黨前主席劉慧卿，形容她「不甘寂寞」，「香港國安法實施後未間斷搞軟對抗，民主黨散檔亦未見有所收斂」，在美領館招待會上「滿場飛」。

劉慧卿在Facebook再上載一張與伊珠麗的合照，不過相片多了兩人，其中一人是中西區委任議員陳建強（左一。（劉慧卿FB）

劉慧卿上載伊珠麗合照 區議員陳建強同框

劉慧卿今天（28日）在Facebook再上載一張與伊珠麗的合照，不過相片多了兩人，其中一人是中西區委任議員陳建強，並寫道：「為何只許建強放火，不准慧卿點燈？」