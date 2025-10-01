十一國慶｜高官「八朵金花」穿THEi設計華服　酒會滿場飛興奮打卡

國慶76周年，今天（1日）特區政府在會展舉行國慶酒會。特首辦主任葉文娟與七名女高官穿華服賀國慶，更於酒會興奮打卡滿場飛，除了在「76」牌前打卡，又與全運會吉祥物合照。原來華服是由香港高等教育科技學院（THEi）的學生設計，她們都期盼大家支持本地設計。



8名女官身穿華服出席會展舉行的國慶酒會，「76」牌前打卡。（麥美娟Facebook）

8名女官身穿華服賀國慶。（麥美娟Facebook）

高官「八朵金花」穿華服賀國慶

身穿華服的女高官包括民政及青年事務局局長麥美娟、發展局局長甯漢豪、教育局局長蔡若蓮、房屋局局長何永賢、公務員事務局局長楊何蓓茵、運輸及物流局局長陳美寶、文化體育及旅遊局局長羅淑佩，以及特首辦主任葉文娟。

8名女高官身穿華服賀國慶與全運會吉祥物合照。（麥美娟Facebook）

運輸及物流局局長陳美寶穿華服賀國慶。（運輸及物流局Facebook）

李家超與太太，和八名女高官合照。（麥美娟Facebook）

她們今天早上亦與行政長官李家超及夫人林麗嬋合照。原來，她們的華服由香港高等教育科技學院學生精心設計，麥美娟感謝學生與導師過去一段時間的傾心投入與匠心獨運，為她們製成一系列獨一無二的華服，讓今天的慶典更添風采、格外難忘。她期盼大家一起支持本地設計，讓傳統美藝與精湛工藝，在創新中繼續傳承。