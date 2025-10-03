立法會選舉｜政府刊憲宣布提名期由10.24至11.6

選舉事務處今日刊憲（10月3日）宣布，2025年立法會換屆選舉的提名期由10月24日（星期五）開始，至11月6日（星期四）結束。選舉管理委員會已為10個地方選區、28個功能界別和選舉委員會界別委任了選舉主任，負責接收提名表格及處理其他選舉事宜。有關是次選舉及委任選舉主任（附有選舉主任辦事處的地址）的公告，亦已於今日刊憲，並上載至選舉網站。



立法會換屆選舉將於12月7日舉行，地方選區、功能界別與選舉委員會界別分別會選出20、30和40名議員。地方選舉與選委界獲提名人士必須是年滿21歲的地方選區已登記選民，在緊接提名前的三年內通常在香港居住，並且是沒有外國居留權的香港永久性居民中的中國公民。

選舉事務處更新《2025年立法會換屆選舉》政府專頁，透露選舉宣傳口號：「投入選舉 共創未來」。

功能界別方面，有12個組別接受非中國公民或擁有外國居留權的香港永久性居民遞交提名，包括：法律界；會計界；工程界；建築、測量、都市規劃及園境界；地產及建造界；旅遊界；商界（第一）；工業界（第一）；金融界；金融服務界；進出口界，以及保險界。

地方選區每位獲提名人士必須得到最少100名但不多於200名有關選區的已登記選民簽署同意提名，且必須同時得到最少10名但不多於20名選委簽署同意提名，當中須包括選委會5個界別中的每個界別不少於兩名但不多於4名委員的提名。

立法會共設90個議席，包括20席地區直選、30個功能組別席位及40個選舉委員會界別席位。（馮子健攝）

功能界別每位獲提名人士須得到最少10名但不多於20名有關功能界別的已登記選民簽署同意提名，同時須得到最少10名但不多於20名選委簽署同意提名，當中須包括選委會5個界別中的每個界別不少於兩名但不多於4名委員的提名。

至於選委界別，每位獲提名人士須得到最少10名但不多於20名選舉委員會委員簽署同意提名，當中須包括選委會5個界別中的每個界別不少於兩名但不多於4名委員的提名。

提名表格可於辦公時間內（周一至周五上午9時至下午5時、周六上午9時至中午12時，在選舉事務處兩個辦事處或有關的選舉主任辦事處索取，亦可於各區民政事務處索取，或於選舉網站下載。