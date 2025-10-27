立法會選舉．最新｜報名人數增至50　直選分區半數「五爭二」

2025年立法會換屆選舉的提名期由10月24日（星期五）開始，至11月6日（星期四）結束。《香港01》整合三大界別選情，持續更新候選人名單。



選舉事務處公布，周一（10月27日），即提名期第三個工作天接獲19份提名表格，總報名人數達到50，當中23人是現屆議員。10個地方選區累計已有25人報名，連同各政黨參選名單中仍未報名人選計算在內，其中五個選區已形成５人爭奪兩個議席的競爭格局。 功能界別已收到10份名單，選舉委員會界別三日累計1５人報名。



整體而言，連同民建聯、工聯會、自由黨、新民黨及經民聯名單上未報名人選人選計算，已有41名現屆議員將再參選；



10月27日｜19人報名 新界東南「師徒」對決

選舉提名期第三個工作天， 共收到19份報名表，其中9人報名參加地區直選，均為「新丁」。 新界東南有三人加入戰團， 包括無黨派張美雄、新民黨陳志豪及工聯會李貞儀。該區此前已有兩人報名， 分別為專業動力方國珊與民建聯葉傲冬，形成至少五人爭奪選區兩個議席局面，方國珊與張美雄更將上演「師徒」對決。

同日報名參加直選的「新丁」還有離鳥區議員黃秋萍（港島西）、工聯會曾勁聰（新界北）、實政圓桌莊豪鋒（新界西北）、新民黨甘文鋒（新界西北）、新民黨張文嘉（新界西南）、工聯會古偉冰（新界東北）。

+ 1

分區直選共有20個議席，每區兩席連同已在不同政黨名單但未報名人選計算，港島東、港島西、九龍中、新界東南與新界西南均已有5人參選，九龍東、新界西北與新界東北各有4人、新界北3人，九龍西兩名競逐連任的現屆議員則暫時未有對手。

功能組別再有5人報名，包括競逐連任的鄉議局劉業強、工業界（二）吳永嘉、人大政協界陳勇。工聯會李廣宇與民建聯朱麗玲分別參選勞工界與社會福利界。

選舉委員會界別新增5參選人，其中新民黨何敬康競逐連任、工聯會梁子穎由功能界別勞工界「轉跑道」出選。3名新人包括工聯會副會長曾志文、中小型企業聯合會會長郭志華及醫健企業高層柯家洋。

10月25日｜8人報名3新面孔 何君堯競逐連任

提名期第二日，因適逢周六，選舉事務處只在早上開放，合共接獲8份提名表格。民建聯其中三名選委界參選人陳恒鑌、陳仲尼與洪錦鉉，在譚耀宗等黨內元老陪同下到政府總部遞表，陳恒鑌與陳仲尼為現屆議員，洪錦鉉則為首次參選。

左起：陳仲尼、陳恒鑌、洪錦鉉（馮子健攝）

工聯會理事長黃國及副會長馬光如亦報名參加選委界選舉，黃國競逐連任，馬光如則為首次參選；工聯會現任勞工界議員郭偉强亦已交表，他將轉戰港島西地區直選；另一工聯會成員林偉江首次參選，交表競逐勞工界議席。

另外，無黨派議員何君堯已報名競逐連任選委界議席。

林淑儀（左）和黃國（右）（馮子健攝）

10月24日｜首日收23表格 新界東南葉傲冬硬撼方國珊

第八屆立法會選舉提名期在10月24日開始，選舉事務處公布首天共收到23份表格。已公布名單的三個老牌政黨民建聯、工聯會及自由黨的「一把手」陳克勤（新界西北）、吳秋北（港島東）及邵家輝（批發及零售界）均報名競逐連任原有議席。

工聯會今屆派出9人參加地區直選，多名現任議員趕在提名期首天報名，包括競逐原議席的陳穎欣（新界西南）、鄧家彪（九龍東）及轉換跑道的陸頌雄（新界西北）。

民建聯多達13人出戰直選，其中競逐原議席的副主席陳學鋒（港島西）及該黨在港島東兩名參選人之一的李青霞已報名；該黨秘書長葉傲冬「空降」新界東南，與第六次參加立法會選舉的競爭對手、西貢區議員方國珊在同一天報名。

九龍中已有3人遞交提名，包括競逐連任的楊永杰、工聯會代表丘燿誠及黃大仙區議員楊諾軒；九龍西其中一名現任議員梁文廣亦已報名； 新界西南兩名民建聯參選人郭芙蓉與盧婉婷亦已交表。

+ 5

功能組別方面，金融服務界現任議員李惟宏已報名。勞工界3名工聯會參選者均為首次參選，其中蘇柏燦率先交表；法律界則有曾兩度參選區議會失敗的李穎彰「搶頭彩」。

選委界首日交表的4名參選人均為競逐連任，包括經民聯梁美芬、勞聯林振昇以及無黨派的吳傑莊與管浩鳴。

10月23日，特區政府與選舉管理委員會舉行2025年立法會換屆選舉啟動禮。新一屆立法會選舉提名期將由明日（10月24日）開始，11月6日結束；12月7日舉行投票。（鄭子峰攝）

三大政黨搶閘公布名單 4現屆議員表態爭連任

提名期未正式開始，已有三個主要政黨公布參選名單。議會最大政黨民建聯將派出26人參選，其中13人參加地區直選；工聯會派出16人，現屆立法會7名議員全部有得「留低」；自由黨將有5人參選。

另外至少四名現屆議員，包括選委界管浩鳴、九龍中楊永杰、九龍西梁文廣、科技創新界邱達根已表態競逐連任，實政圓桌地區幹事莊豪鋒則將代替其召集人田北辰，在新界西北出選。

工聯會派16人出戰 所有議員爭連任無須「交人頭」

工聯會派16人出戰，較上屆9人多，包括全數7名現任議員，都會爭取連任，只是當中4人要「轉跑道」。換言之，有別於其他政黨盛傳要「交人頭」換人的做法。梁子穎由勞工界轉戰選委界；同樣勞工界的郭偉强轉戰港島西，他曾是香港島立法會議員；陸頌雄由選委界轉戰新界西北直選，選區包括他曾服務的元朗。

自由黨5人出選棄航運交通界 張宇人：難講點解

自由黨公布立法會選舉參選名單，黨主席邵家輝、副主席李鎮強分別競逐連任批發及零售界和選委界議員，飲食界張宇人交棒予梁進。地區直選方面，港島東派東區區議員阮建中競逐、港島西派曾任教育局政治助理的現任中西區區議員楊哲安搶灘。

自由黨公佈參選名單。（鄭子峰攝）

民建聯敲定26人出戰 3選區「內鬨」 5現任議員出局

建制大黨民建聯主席陳克勤公布選舉部署。一如《香港01》此前報道，民建聯將派出26人參選，其中13人參加地區直選、5人參加功能界別選舉、8人參加選委界選舉，當中包括14名爭取連任的現任議員。

選舉事務處更新《2025年立法會換屆選舉》政府專頁，透露選舉宣傳口號：「投入選舉 共創未來」。

選功能界別需是該界別登記選民或有密切關係

功能界別方面，有12個組別接受非中國公民或擁有外國居留權的香港永久性居民遞交提名，包括：法律界；會計界；工程界；建築、測量、都市規劃及園境界；地產及建造界；旅遊界；商界（第一）；工業界（第一）；金融界；金融服務界；進出口界，以及保險界。

功能界別選舉的獲提名人士必須是有關功能界別的已登記選民，或與有關功能界別有密切聯繫。

功能界別選舉的每位獲提名人士必須得到最少10名但不多於20名有關功能界別的已登記選民簽署同意提名，而每名選民可簽署提名人士參選的提名表格最高數目，不得超逾有關功能界別的席位數目。功能界別選舉的每位獲提名人士亦必須同時得到最少10名但不多於20名選舉委員會委員簽署同意提名，當中須包括選舉委員會五個界別中的每個界別不少於2名但不多於4名委員的提名。

立法會共設90個議席，包括20席地區直選、30個功能組別席位及40個選舉委員會界別席位。（馮子健攝）

地區直選20席 需獲100名該區市民提名 10名選委提名

地方選區每位獲提名人士必須得到最少100名但不多於200名有關選區的已登記選民簽署同意提名，且必須同時得到最少10名但不多於20名選委簽署同意提名，當中須包括選委會5個界別中的每個界別不少於兩名但不多於4名委員的提名。

立法會。（直播截圖）

選委界需10名選委提名 獲提名人不需是選委會委員

至於選舉委員會界別選舉方面，每位獲提名人士必須得到最少10名但不多於20名選舉委員會委員簽署同意提名，當中須包括選舉委員會5個界別中的每個界別不少於2名但不多於4名委員的提名。每名選舉委員會委員只可就選舉委員會界別選舉簽署一份提名表格。選舉委員會界別選舉，獲提名人士無須為選舉委員會委員。

提名表格可於辦公時間內（周一至周五上午9時至下午5時、周六上午9時至中午12時，在選舉事務處兩個辦事處或有關的選舉主任辦事處索取，亦可於各區民政事務處索取，或於選舉網站下載。