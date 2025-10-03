消息指《中國日報》副總編輯空降中聯辦　出任副主任掌宣傳工作

中央港澳系統再出現高層人事調整，繼中央港澳辦副主任王靈桂升任全國僑聯黨組書記後，據了解，英文《中國日報》副總編輯孫尚武將空降香港中聯辦擔任副主任，分管宣傳工作。中央近年強調加強國際傳播能力建設，香港作為中外文化交流中心也擔當顯著角色，消息人士向《香港01》形容，孫尚武外語能力強，是相關領域的合適人選。



7月1日早上，中聯辦舉行升國旗儀式。（中聯辦）

原主管宣傳副主任盧新寧去年8月調任廣西自治區副主席

本地報章《星島日報》與《南華早報》今日先後報道孫尚武空降中聯辦的消息。據報道，他最快將於國慶長假後上任，發揮其所長，增強中聯辦在英文媒體世界的地位。中聯辦上一位負責宣傳工作的副主任是盧新寧，她曾任人民日報社副總副總編輯及人民網董事長，2019年來港出任中聯辦副主任，去年8月調任廣西壯族自治區政府副主席。

根據公開資料，孫尚武現年56歲，大學就讀於北京國際關係學院，畢業後加入中國日報社，歷任國內部記者、副主任、國際部副主任、總編室主任等職。2022年8月，他曾在內地一個國際傳播論壇上發表演講，分享《中國日報》在加速新媒體環境下對外話語體系建設的實踐與思考。

消息指英文《中國日報》將擔任香港中聯辦副主任，掌管宣傳工作。（網上圖片）

孫尚武曾提出「扒下西方陰間濾鏡」 強化中國敘事

他當時列出三點經驗，一是「強化中國敘事，用事實說話，扒下美西方媒體鏡頭上的『陰間濾鏡』，還原事實真相」。據其介紹，《中國日報》在2021年成立「起底」工作室，駁斥西方涉華報導中編造的「世紀謊言」。

他同時提出「注重以文化人，增進交流互鑒，生動講好中華文明故事」，以及「回應全球關切，強化國際表達，深入闡釋中國方案的世界意義」。

中聯辦目前主要官員。

目前中聯辦主要官員中，主任周霽原為中央港澳辦常務副主任，今年5月30日調來香港；四名副主任中排名第一的劉光源在2023年7月履新，此前為外交部駐港特派員公署特派員；另外三名副主任為羅永綱、尹宗華與祁斌。